Tech-brief: Ny iOS-opdatering stopper sikkerhedshul i din iPhone / Russisk hacker får fem års fængsel for malware-udvikling / LinkedIn-app kommer til Windows 10

Bruger du åbne WiFi-forbindelser, skal du opdatere din iPhone med det samme, russisk hacker bliver smidt i spjældet for udvikling af malware, og Microsoft udgiver en LinkedIn-app til Windows 10.

Det blev torsdag, og forhåbentlig skinner solen lige så meget hos dig som hos os her i Herlev.Her kommer dagens korte tech-orienterede nyheder.Apple har onsdag udgivet en opdatering, som alle, der elsker WiFi bør hente og installere, altså jer alle sammen.iOS 10.3.3 retter sikkerhedshuller flere steder i systemet heriblandt i kontakter, beskeder, notifikationer og Safari.En af de farligste huller kunne dog findes i iPhonens WiFi-chipsæt, hvor en hacker potentielt kunne tilgå telefonen, hvis din telefon ledte efter et åbent netværk.Sårbarheden kendes som Bradpwn-exploit, som Google udsendte en Android-opdatering for at rette 5 juli.Du opdaterer ved at gå ind i indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.En russisk mand som var med til at udvikle malware designet til at stjæle personlige oplysninger blev onsdag idømt fem års fængsel i Atlanta, USA.Det drejer sig om Mark “Kolypto” Vartanyan, der var med til at udvikle, forbedre og vedligeholde Citadel-malwaren, der via keylogging stjal finansielle oplysninger om ofrene. Citadel blokerede også for antivirus-sider, hvilket gjorde det sværere at fjerne Citadel.Anklagerne mener, at Citadel har inficeret op imod 11 millioner computere verden over og forårsaget over 3.2 millarder kroner i skade.Mark Vartanyan fik dog skåret to år af sin straf, da han allerede har siddet varetægtsfængslet i blandt andet Norge, og da han har erklæret sig skyldig og angrede sine handlinger.Microsoft har udsendt en LinkedIn-app til Windows 10, som kan hentes fra Windows 10 Store. Det skriver Microsoft i et blogindlæg Formålet og fordelene ved den nye LinkedIn-app er, at tjenesten integreres bedre i Windows 10 med LiveTiles og notifikationer.LinkedIn blev sidste år opkøbt af Microsoft, som blandt andet skulle benyttes sammen med virksomhedens Dynamic-løsning.I alt har LinkedIn over 500 millioner brugere og benyttes i 200 lande verden over.