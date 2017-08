Klaus Holse: Det lille danske marked giver virksomheder en global fordel

Danmarks ringe størrelse kan fungere som en katalysator mod at blive global. Virksomhederne tvinges simpelthen til at blive globale, mener Klaus Holse, der er administrerende direktør for Simcorp.

Netop den rejse er ikke mulig for hvem som helst. I mange af de store europæiske lande presses virksomhederne ikke ligeså hurtigt til at orientere sig mod nabolande eller andre generelt andre markeder.





Netop den fordel, at virksomhederne bliver stresset ud i en global tilværelse er i følge Klaus Holse ingen garanti for, at virksomhederne får succes. Men der er mange der har klaret den konstaterer han.



"Jeg tror bare, at hvis du starter i et lille men internationalt orienteret land som Danmark, så er du tvunget til at blive global relativt hurtigt. For nogen lykkes det. For andre lykkes det ikke, men der er alligevel mange danske virksomheder, der er kommet ud og er blevet globale. “ siger Klaus Holse.

Med et hjemmemarked med en kundebase på omkring 5,7 millioner indbyggere tvinges de danske virksomheder til at kigge ud over landets grænser i jagten på vækst og succes.Det kan gavne virksomhederne og give dem i forspring i det globale kapløb, mener Klaus Holse, der er administrerende direktør for Simcorp, der leverer it-løsninger til den finansielle sektor.“Jeg tror, at hvis du er født i et land med fem millioner indbyggere, så bliver dit hjemmemarked hurtigt så småt, at du relativt tidligt i dit virksomhedsforløb er nødt til at finde et andet marked," siger han og udlægger derefter den danske vej til international succes."Så begynder man at kigge på det svenske og det norske marked, og når der er styr på det, begynder man at kigge mod Tyskland. Så går det derfra ned igennem Europa og på et tidspunkt over dammen til USA og så Asien. Det er den rejse mange danske virksomheder har været på gennem tiden og har haft succes med.”“Virksomheder med et stort hjemmemarked er tit fokuseret på netop deres eget hjemmemarked. Hvis du er en tysk virksomhed, kan du lave en ret stor virksomhed, hvis du bare fokuserer på de 80 millioner tyskere, der er," forklarer Klaus Holse.Det drejer sig ikke kun om de europæiske virksomheder. Man kan i følge Klaus Holse se samme tendens hos nogle amerikanske virksomheder. Konkret har Klaus Holse kunnet se, hvordan danske Simcorp de seneste år har været på en tempofyldt rejse, som deres konkurrent italienske APL Italiana ikke har været på.Det endte i slutningen af sidste måned med et opkøb fra Simcorps side."Hvis du er i Italien, har du et hjemmemarked, der er så meget større, at du kan blive på hjemmemarked meget længere, og det er ikke nødvendigvis en fordel. Det ser du også med amerikanske virksomheder, der aldrig rigtigt kommer øst for Boston. De har et kæmpestort hjemmemarked, og så er det svært at komme over og sælge til små lande som Danmark, der er besværlige og har en anden lovgivning.“ forklarer Simcorp-chefen.