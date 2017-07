Morgen-briefing: Microsofts cloudforretning stormer frem - nyt regnskab i topform / Dansk algoritme afkoder din adfærd / Meget usikkert VPN-program findes på masser af arbejdspc’er

Microsofts cloudforretning stormer frem - nyt regnskab i topform. Dansk algoritme afkoder din adfærd. Meget usikkert VPN-program findes på masser af arbejdspc’er

8 pct. af din spam-folder er farlig: 65 pct af alle e-mails er spam, og af dem er 8 pct. ondartede.

Hackere foretrækker zip-filer: Zip-filer udgør 47 pct. af alle ondartede vedhæftninger. Herefter følger .doc filer (18 pct.) .jar filer (14 pct.) og .gz filer (6 pct.)

Forklædt spyware står for over 40 pct. af infektioner: Over 40 pct. af spyware-infektioner hos virksomheder stammer fra programmet DNS Unlocker, hvis hjemmeside forklarer, at man kan se på Netflix uanset hvorhenne, man befinder sig.

Godmorgen. Så nåede vi fredag, og her er det hurtige overblik over it-nyhederne.Microsofts regnskab for fjerde kvartal er netop offentliggjort, og det er lutter gode nyheder, skriver Ritzau Finans.Nettoindtjeningen steg i kvartalet til 6,51 milliarder dollars svarende til svimlende 40 milliarder kroner. Året før var tallet 3,12 milliarder dollars.Cloudforretningen stormer især frem, skriver Ritzau. Her voksede omsætningen med 11 procent til 7,4 milliarder dollars. Azure-omsætningen steg alene til det dobbelte i forhold til samme kvartal året før.En app på din mobiltelefon kan afkode din adfærd - for eksempel hvordan du kører bil eller cykler, og om du bruger trapperne på arbejde.App’en og algoritmen bag er udviklet af Elena Hove-Aggerholm og Lars Jorge Diaz, som sammen har stiftet selskabet Formel1 for at udnytte potentialet, skriver Børsen.Selskabet er på jagt efter investorer, og flere danske virksomheder virksomheder tester algoritmen.Den kan eksempelvis bruges af virksomhed inden for delebiler, lejen kan afhænge af førerens kørestil, eller den kan bruges til udlånsvirksomhed, hvor renten afhænger af kundens evner til at betale, skriver Børsen.VPN-programmet Hola er stadig i brug på masser af arbejdscomputere over hele verden, selv om det er meget usikkert, viser en ny international undersøgelse fra Cisco.Medier over hele verden advarede mod programmet i 2015, men alligevel er Hola installeret på hele 60 procent af internationale virksomheders netværk.Årsagen er, at medarbejdere bruger programmet til at besøge hjemmesider, som deres arbejdscomputer af sikkerhedsårsager nægter adgang til - for eksempel Facebook."Programmer som Hola er yderst farlige, fordi programmets dårlige sikkerhed kan bruges til at få adgang til virksomhedens netværk. Hvor udbredt Hola er for danske virksomheder ved vi ikke, men vi ser den generelle problematik herhjemme, når medarbejdere downloader programmer og apps og benytter cloud-tjenester på arbejdspladsen," siger Jan Bau, Security Lead ved Cisco i Norden i en pressemeddelelse.Ifølge rapporten er medarbejderes øgede brug af cloud-apps også et voksende problem, idet programmerne giver adgang til virksomhedernes netværk, hvilket kan udnyttes af it-kriminelle.Af andre resultater fra undersøgelsen kan nævnes:Se hele rapporten her