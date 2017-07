Det nye Nokia har allerede problemer: CEO'en forlader selskabet omgående

Det genopståede Nokia har problemer, og selskabets CEO har forladt posten.

HMD Global, det finske selskab der har ret til at udvikle Nokia-mærkede telefoner, har mistet sin CEO.Det skriver blandt andet Fortune Arto Nummela forlader sin post som CEO med øjeblikkelig virkning, og Florian Seiche, HMD Globals direktør, overtager posten som CEO.HMD Global går ikke i detaljer om, hvorfor Arto Nummela forlader det nye Nokia - bortset fra, at drejer sig om personlige uoverensstemmelser mellem Arto Nummela og bestyrelsen.HMD Global har retten til at udvikle og sælge Nokia-brandet igen, og det består og ejes af tidligere Nokia-folk. Selve telefonerne bygget af Foxconn, som købte resterne af Nokias produktafdeling sidste år fra Microsoft.Det gamle Nokia troede i lang tid på Windows Phone som platform, hvilket skulle vise sig at være et katastrofalt valg.Nokia havde en markedsandel på 49 procent af mobilmarkedet, før smartphonen kom til, og endte med en markedsandel på to procent, inden Microsoft opkøbte virksomheden tilbage i 2014.Kun et år senere afskrev Microsoft næsten hele opkøbet af Nokia svarende til et tab på over 7,6 millarder dollars.Det nye Nokia trak store overskrifter tidligere i år på grund relanceringen af den dengang populære Nokia 3310.I dag kan man købe de teknologisk svage, men også billige Nokia 3,5 og 6 i danske Telenor-butikker, og der er også rygter om en kommende toptelefon kaldet Nokia 8.