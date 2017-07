Danmark er et Apple-land: Sidder benhårdt på mobiltrafik og websurfing

Danskere bruger Apple-produkter som aldrig før. 80 procent af mobiltrafikken sker nu med en iOS-enhed, og lidt over halvdelen af trafikken på danske websider foregår med en Apple-enhed.

Danskeres brug af Apple-produkter på nettet er femdoblet på blot seks år. Dominansen er særligt udtalt på mobile platforme, hvor mere end 80 procent af trafik kommer fra en Apple-enhed, skriver Apple-forhandleren Humac i en pressemeddelelse.I dag foregår 54,5 procent af al trafik på danske hjemmesider fra enten en MacBook, iPad eller iPhone. I 2011 var andelen kun 10,3 procent. I samme periode er andre styresystemers andel faldet fra 87,9 procent til 45,4 procent.Tallene stammer fra Gemius Ranking, der dagligt måler aktiviteten på samtlige danske hjemmesider med over 100 daglige besøgende.Når det gælder smartphones og tablets er Apples markedsposition endnu stærkere. Apples mobile styresystem, iOS, sidder nu på 83,2 procent af al mobiltrafik, hvilket er den hidtil højeste andel. Til sammenligning foregår 15,31 procent fra en Android-enhed, mens Windows Phone 10 står for 0,17 procent af den mobile trafik.“Salget af iPhone og iPad er over de seneste år mere end fordoblet i Humac, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I Danmark har vi en lang og stolt tradition for klassisk design og høj kvalitet, og her passer produkterne fra Apple perfekt ind. Vi sætter pris på produkter, der føles lækre, og som fungerer,” siger Peter Konrad, salgsdirektør i Humac.