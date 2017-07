Google sætter Adwords ind i kampen mod radikalisering og rekruttering af terrorister til ISIS på YouTube

Google skyder en stor digital antiterror-indsats i gang, der kan være med til at stoppe tilstrømningen af nye medlemmer til terrorgruppen ISIS.

Annonce:



Annonce:

Terrorgruppen ISIS/Daesh benytter alle tænkelige platforme til at rekruttere nye medlemmer - for eksempel WhatsApp, Facebook, Twitter og YouTube.Nu går Google ind i kampen for at stoppe rekrutteringen på den populære platform YouTube. Sammen med sin egen interne tænketank Jigsaw har Google igangsat project Redirect Method. Når potentielle ISIS-rekrutter søger efter kendt ekstremistisk indhold på sitet eller efter bestemte nøgleord, vil de i stedet blive mødt af en række videoer, der fagligt giver modstand til terrorgruppen.Målet med Redirect Method er at stoppe radikaliseringen online. I forbindelse med projektet har Google talt med en række ISIS-dessertører, og ved at benytte Google Adwords til at opsnappe nøgleord i søgningen går det ifølge Google ikke ud over folks digitale privatliv.Faktisk benytter Google og YouTube samme metode for at finde frem til de potentielle ISIS-rekrutter, som når Google vil vise reklamer for skærme, efter at du eksempelvis har søgt efter forskellen på 60Hz og 120Hz.Her er søgeordene bare eksempelvis ISIS’ slogan, “Baqiyah wa Tatamadad.”Projektet er stadig på forsøgsbasis, men indledende tests har allerede vist, at dokumenterer eller journalistik, der modsiger ISIS, fungerer godt. Det samme gælder videoer med ISIS-dessertører.I alt har 320.000 personer set over 500.000 minutters antiterror-indhold i løbet af de første otte ugers pilotprojekt.Projektet er Open Source, så andre platformer og organisationer vil kunne udvikle lignende projekter.