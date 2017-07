Tech-brief: Microsoft klar med intelligent termostat / Dato for Samsungs Note 8 offentliggjort / Intel stopper al udvikling af wearables

Microsoft indgår stort samarbejde og udfordrer Google med intelligent termostat, Samsungs forhåbentlig eksplosionsfrie Note 8 er på vej og Intel stopper stor drøm om wearables.

Basis Peak-uret, som Intel måtte tilbagekalde, da det kunne give brandskader på grund af overophedning.

Så blev det fredag, og vi er klar med tech-orienterede nyheder.Microsoft tror på sin drøm om den intelligente assistent Cortanas verdensherredømme, og nu rykker Cortana ind i hjemmets infrastruktur.It-giganten har samarbejdet med den amerikanske Johnson Controls for at udvikle GLAS, som er en smart termostat til at styre hjemmets varmeanlæg, klimaanlæg og tilhørende informationer.GLAS er bygget på Microsofts Windows 10 IoT Core og har indbygget Cortana, der intelligent kan hjælpe dig med at bestemme temperatur og besvare spørgsmål.Microsoft åbnede for tredjeparts-brug af Cortana sidste år, hvilket ud over GLAS har resulteret i en Cortana-højttaler fra Harman Kardon.Der er endnu hverken priser eller dato for lanceringen af GLAS, og Cortana virker endnu ikke på dansk. Dog er det stadig interessant at se, hvordan Microsoft og andre it-giganter forsøger at flette AI-elementer ind i så mange dagligdagssituationer som muligt.Den 23. august kommer en ny toptelefon fra Samsung.Det sydkoreanske selskab har via sociale medier offentliggjort datoen for sin næste “unpacked”-event, hvilket traditionen tro betyder ny hardware.At dømme ud fra invitationen, er det med garanti den næste Note-telefon. Sidste år trak Note 7 store overskrifter, da den havde en ærgerlig tendens til at bryde i brand.Telefonen forventes at få samme type skærm, der dækker næsten hele fronten på telefonen, og selvfølgelig også en stylus til at tegne direkte på skærmen, der har gjort Note-serien velkendt.Computerworld dækker lanceringen af Note 8 til august.Intel havde tidligere store planer om wearables og fitness-trackere, men det ser ud til, at det er slut nu.Ifølge CNBC har Intel fuldstændig stoppet udviklingen af egne wearables og fitness-relaterede produkter for to uger siden.Intel købte blandt andet wearables-selskabet Basis for 100 millioner dollars tilbage i 2014, men i november sidste år nedlagde Intel 80 procent af stillingerne i Basis.I stedet vil Intel ifølge CNBC i langt højere grad fokusere på kunstig intelligens og Augmented Reality.