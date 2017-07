Ekspert: Virksomhedernes persondata-panik er noget klynkeri

Hvis virksomhederne i første omgang overholdt den nuværende persondatalovgivning, ville der ikke være grund til at panikke over EU's persondataforordning. Sådan lyder beskeden fra juraprofessor Peter Blume. Erhvervsorganisation erkender, at virksomhederne ikke har været opmærksomme nok.

"Er man overhovedet ikke i gang, og hvis man i øvrigt har ment, at persondataloven er noget pjat, så er det klart, at så er der ikke lang tid til maj næste år. Så har man travlt," Peter Blume, professor i jura ved Københavns Universitet og medlem af Justitsministeriets ekspertreferencegruppe i arbejdet med persondataforordningen.

Datoen d. 25 maj 2018 kan få øjnene til at flakke hos en del virksomheder, der med nervøsitet ser skæringsdatoen nærme sig.På den anden side af fredagen sidst i maj næste år træder EU's nye persondataforordning nemlig i kraft, og det stiller omfangsrige krav til virksomheders håndtering af data.Lever virksomhederne ikke op til de skærpede krav, får det alvorlige økonomiske konsekvenser, og det bekymrer mange virksomheder.Men det er noget klynkeri, mener Peter Blume, der er professor i jura ved Københavns Universitet og som desuden sidder i Justitsministeriets ekspertreferencegruppe i arbejdet med den nye forordning.

“Jeg kan godt forstå, at der er nogle virksomheder, der føler, at de har travlt. Det hellige svar er, at det er de selv ude om. De kunne bare have overholdt de regler, der gælder i dag,” siger han og fortsætter:



“Det er klynkeri, fordi virksomhederne kommer fra en situation, hvor de mere eller mindre har set bort fra den her lovgivning og levet et trygt liv uden den. Så sætter man noget mere power bag ved den, og så kommer klynkeriet. “



Ingen konsekvens



Når de nye forordningskrav træder i kraft, kommer der æter i benzinen i forhold til de økonomiske konsekvenser ved at bryde reglerne. Der er nemlig lagt op til, at virksomheder i yderste konsekvens kan straffes med en bøde på op til 20 millioner euro eller fire procent af den globale omsætning.



Det er i følge Peter Blume en stor forandring fra den nuværende afskrækkelse. Konsekvensen ved ikke at overholde den nuværende lovgivning har mildest talt ikke en afskrækkende effekt på særligt mange virksomheder.



“Nu skal persondataretten tages alvorligt, og det er et problem for alle de virksomheder, der ikke overholder persondataloven. Hvis det gik meget galt under persondataloven, kunne man måske få en bøde på 25.000 kroner. Det er ikke noget som de store virksomheder kan finde på årsregnskabet. Derfor har man indtryk af, at persondataloven ikke er blevet overholdt i særligt omfang."



Men det kommer de altså med vold og magt til i maj måned, når reglerne træder i kraft.





Sven Petersen fra Dansk Erhverv.



"Det er sådan, at virksomhederne har en masse andre regler, de skal forholde sig til. Man kan bare konstatere, at persondatareglerne ikke har stået øverst på dagsordenen," siger han og fortsætter:



Vurderingen fra Peter Blume om, at en del virksomheder ikke overholder den nuværende lovgivning runger ikke hult i ørene på Sven Petersen, der er erhvervsjuridisk chef hos erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.Han erkender, at virksomhederne ikke har givet reglerne på området meget opmærksom i tidligere tider, men han mener dog, at mange har vist fornuftig omgang med data.

"Nu bliver virksomhederne ligesom tvunget til at overholde reglerne. Det er klart, at når der kommer sådan nogle massive bødekrav, som er voldsomme i forhold til, hvad man før har haft, så er det noget, der skærper interessen og opmærksomheden på det her."



Stadig selvforskyldt



Der er ikke lang tid til den farlige fredag i maj måned næste år, hvor forordningen træder i kraft. Og selvom eksperter lægger op til, at der kommer en transitionsperiode til at begynde med, hvor udmålingen af bøderne vil blive milde, så skal virksomhederne se at komme igang med at gøre sig klar.



Nogle virksomheder er beredte, nogle virksomheder er i gang med at tilpasse sig de nye regler og nogle er slet ikke er begyndt at kigge på det endnu. Men det er på tide, at komme igang, for tiden går, forklarer Peter Blume.



"Efter sommerferien er der ikke lang tid til maj, og man skal tage i betragtning, at der også er jul og alt muligt i mellem. I alle de virksomheder, og det er nok de fleste, der har man travlt. Der kan man sagtens forstå, at det det her opleves som en urimelig byrde på erhvervslivet,“ siger han.



Derfor ser han da også en stor udfordring for den gruppe af virksomheder, der endnu ikke er begyndt at kigge på opgaven med at flugte med de nye regler, der træder i kraft til maj næste år.



“Er man overhovedet ikke i gang, og hvis man i øvrigt har ment, at persondataloven er noget pjat, så er det klart, at så er der ikke lang tid til maj næste år. Så har man travlt, hvis man vil være en god virksomhed, og specielt hvis man vil være virksomhed, der ikke kommer i uføre med de bøder. “



Men det er selvforskyldt?



"Ja, det er i vidt omfang selvforskyldt."



Er det virksomhedernes egen skyld, at mange af dem nu kan få svært ved at blive i stand til at følge de nye regler eller er det virksomhedernes eget skyld? Giv din mening til kende i kommentarfeltet.