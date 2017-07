Morgen-briefing: Den danske telebranche er super produktiv, men investeringerne halter / Kæmpe it-skandale truer den svenske regering / Regeringen vil udvide brugen af nummerpladeskannere

Den danske telebranche er super produktiv, men investeringerne halter. Kæmpe it-skandale truer den svenske regering. Regeringen vil udvide brugen af nummerpladeskannere.

Godmorgen. Så blev det mandag igen, og her er det hurtige overblik over de seneste it-nyheder.I de seneste 17 år er produktiviteten i den danske telebranche vokset med over 16 procent hvert eneste år, viser en ny analyse fra Dansk Erhverv ifølge Børsen.Til gengæld er branchens investeringerne - inklusive energiselskabernes investeringer i fiberkabler - ikke fulgt med. Ifølge analysen er investeringerne nu 7 procent mindre end i 2010. Til sammenligning investerer de svenske teleselskaber nu dobbelt så meget som i 2010.Ifølge koncerndirektør i TDC, Jens Alsø er det lave investeringsniveuaet i Danmark et problem, som skyldes, at indtjeningen i den danske telebranche er for lav. Men det ender med at gå ud over kunderne, fordi kvaliteten vil dale uden de nødvendige investeringer, siger han til Børsen.Det svenske transporttilsyn kaldet Transportstyrelsen er årsag til et datalæk, som kan ende med at koste den svenske regering livet, skriver Ritzau.Datalækket, som først er blevet offentligt kendt nu, betyder, at oplysninger om skjulte identiteter og hemmelige adresser kan være havnet i forkerte hænder.Sagen begynder i april 2015, hvor IBM overtager it-driften i styrelsen. I maj samme år beslutter styrelsens generalsekretær, at man kan afvige fra reglerne om beskyttelse af følsomme data, og i sommeren begynder det svenske sikkerhedspoliti en efterforskning af forløbet og konkluderer, at følsomme data muligvis er behandlet forkert.Et halvt år efter - i januar 2016 - indledes en efterforskning af styrelsens generalsekretær, og et år efter trækker generalsekretæren sig fra posten, uden den svenske regering vil forklare hvorfor.Først den 6. juli i år kommer det frem i flere svenske medier, at generalsekretæren har fået en bøde på 70.000 kroner for brud på reglerne om datasikkerhed. I sidste uge fortalte den store svenske dagblad Dagens Nyheter, at databruddet blandt gjorde det muligt at finde personer med hemmelige adresser og skjulte identiteter.Oppositionen overvejer nu en mistillidsdagsorden mod regeringen, som holder pressemøde i dag om sagen.Regringen vil udvide brugen af stationære og mobile nummerpladeskannere, viser en ny bekendtgørelse fra Justitsministeriet, der netop er sendt i høring i følge Jyllands-Posten.Skannerne er blandt andet blevet brugt af politiet til at tjekke, om bilister har orden i forsikringspapirerne, og om lovpligtige syn er foretaget. Men skannerne er også blevet et værktøj i kampen mod mere alvorlig og grænseoverskridende kriminalitet som narko og terror.Fremover vil skannerne også kunne bruges til at tjekke, om lastbiler kører efter reglerne. Desuden vil de kunne bruges til eftersøgninger.