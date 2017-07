Kina satser benhårdt på kunstig intelligens - målet er billioner og verdensherredømme i 2030

Den kinesiske regering regner med at tjene billioner på kunstig intelligens, og Kina skal blive verdens førende nation på området.

I fremtiden skal du måske tale kinesisk til din digitale assistent.Den kinesiske regering har i hvert fald opstillet en tretrinsplan for at blive førende inden for kunstig intelligens.Det skriver ZDnet.com Kunstig intelligens er ikke kun det mest benyttede buzzword i2017. Det er også et marked i massiv vækst, og det spås at være billioner af kroner værd, hvis man kan fange markedsandele.Ifølge Kinas plan vil landet i første omgang følge med de andre førende lande på AI-området frem til 2020.Kina forventer en AI-industri med en værdi på knap 141 millarder danske kroner samt AI-relaterede områder med en værdi på 941 millarder danske kroner.Anden fase går ud på at få udført det juridiske grundarbejde for hele industrien før 2025. Herefter skydes tredje fase igang, der skal resultere i det kinesiske AI-verdensherredømme og en markedsværdi på astronomiske 9,4danske kroner.Det hele skal ske ved blandt andet store investeringer i AI-relaterede virksomheder. Det drejer sig både om intelligent hardware og software, robotter og IoT-enheder, hjerneforskning og neurale netværk og quantum-forskning.En PwC-rapport er enig i Kinas fremskrivning. Her lyder det blandt andet, at det globale BNP vil stige 14 procent i 2030 på grund af kunstig intelligens i en eller anden form, og at Kina vil overgå USA om ti år i “AI-produktivitet.”De største kinesiske virksomheder med fokus på kunstig intelligens er blandt andet Lenovo, Alibaba og det sociale medie Baidu. Sidstnævnte har netop opkøbt et amerikansk AI-startup og har indgået et partnerskab med Nvidia.Amerikanske selskaber som Apple, IBM, Google, Facebook og ikke mindst Microsoft har også kig på kunstig intelligens. Blandt andet forsker Microsoft særligt i kunstige kognitive evner, altså evner til at opfatte og analysere.