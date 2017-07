Tech-brief: Apple sagsøgt for eksploderende telefon / Lenovo viser fede fremtidsteknologier / Denne telefon fungerer helt uden batteri

Apple sagsøges i USA for et selvantændt batteri i en iPhone, Lenovo er på vej med HoloLens-lignende briller, og så har forskere udviklet en telefon, som kan suge strøm ud af luften omkring sig.

Det blev mandag og tid til endnu en omgang nyheder fra teknologiens verden, hvor vi denne gang starter med en noget eksplosiv historie.Eksploderende og brandfarlige telefoner var ellers et Samsung-varemærke sidste efterår, men Apple har også problemer med sine batterier.I hvert fald har forsikringsselskabet State Farm sammen med en amerikansk kunde sagsøgt Apple, da en ældre iPhone angiveligt havde et defekt batteri og brød i brand.Det skriver Cnet.com Søgsmålet lyder, at en iPhone 4S “fejlede” og startede en brand i Xai Thaos hjem i Winsconsin, USA. Undersøgelser peger på, at en indre kortslutning ved telefonens batteri var skyld i branden.Søgsmålet lyder på i alt 480.000 kroner. Telefonen er over to år gammel, og en iPhone 4S har ifølge Cnet.com ikke været forbundet til en forårsaget brand siden 2011.Samsung måtte som bekendt tilbagekalde millioner af Note 7-smartphones sidste efterår, da der var en batterifejl i flere registrerede tilfælde.Det skal nævnes, at alle telefoner uanset mærke med et indbygget batteri potentielt kan bryde i brand.Lenovo er mest kendt for sine Thinkpad-maskiner og sammenklappelige og udfoldelige Yoga-computere, men verdens største pc-producent kan mere end det.Ved et Tech World Innovation-event I New York fremviste Lenovo blandt andet nye augmented reality-headset, der ser ud til at fungere lidt i stil med Microsofts HoloLens.Ligesom HoloLens behøver Lenovos headset med navnet DaystAR ikke tilsluttes en telefon eller computer. Det ser ikke ud til at afvikle Microsofts Holographic Platform men i stedet Lenovos egen.Det er stadig et koncept-produkt, så der findes hverken priser eller lanceringsdato. Ved eventet fremviste Lenovo også SmartCast+ - en lille mobil projektor med indbygget højttaler og digital assistent.Lenovo løftede også sløret for sin kommende kunstige intelligens-persona kaldet Cava, der vil få samme funktioner som Siri, Cortana, Google Assistant og Alexa, som dog først vil fungere i Kina som et pilotprojekt.En gruppe amerikanske forskere fra Washington har udviklet en fungerende mobiltelefon helt uden batteri.I stedet suger mobiltelefonen strøm ud af lys og radiobølger omkring sig, og den vil i teorien kunne bruges for evigt.Telefonen kun benytter 3,5watt. Det er vitterligt tæt på ingenting.Der er dog lang vej til en moderne smartphone. Telefonen kan kun benyttes til opkald, består kun af en printplade med kapacitive knapper og komponenter, og når du skal tale, skal du trykke på en knap.Du kan høre og se telefonen i videoen herunder.Også en gruppe engelske forskere fra Surrey forsker i batteriløs teknologi.De har udviklet en metode for wearables, som kan omdanne statisk ladede partikler fra bevægelse i tøj til elektricitet.Det kan på længere sigt være med til at give batterifrie og tynde wearables eller "intelligent" tøj.Og hvis din mandag er rigtig mandag-agtig, så tjek denne video, hvor et af verdens verdens største RC-modelfly af typen Junker JU-52 styrter. Styrtet sker 7 minutter og 30 sekunder inde i videoen.Der er altid nogle, der har en dårligere mandag end dig selv.God mandag.