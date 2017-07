Her er traileren til Spielbergs nye Sci-Fi-film - og tre andre i samme boldgade

Ready Player One er titlen på Steven Spielbergs nye film, som kommer næste år. Traileren til den og flere andre interessante film blev afsløret på den store ComicCon-messe, som netop er overstået.

Den store ComicCon-messe i USA har budt på flere nyheder til de lettere nørdede. Vi har samlet en række af de bedste trailere her.Årets største konference for tegneserie-, superhelte- og science fictionfans, Comic-Con i San Diego, USA, er ved at være slut.Som altid har det været et mekka af fans klædt ud som sine helte, masser af tegneserier og ikke mindst et hav af nyheder inden for underholdningsverdenen, heriblandt trailers for kommende film og serier.Blandt andet fik vi det første indblik i Steven Spielbergs kommende fantasy-film “Ready Player One.”Filmen foregår i en nær fremtid, hvor særligt unge flygter ind i en VR-verden fremfor virkeligheden. Oasis hedder den virtuelle verden, og den er fyldt til randen med populære referencer til populærkulturen.Den omfavner tanken om et verdensomspændende VR-univers - den slags som Facebook faktisk overvejer at udvikle - og der er blandt andet referencer til Jernkæmpen, Terminator, Death Race, Tron og Tilbage til Fremtiden.Filmen udkommer i 2018.Hvis du allerede har slugt HBO’s første sæson af Westworld, kan du godt glæde dig til sæson to.Her har robotterne fra Westworld gjort oprør, og det ser ud til, at der er mere western-inspireret robot-finesser på vej i 2018.Den tredje Thor-film I Marvels store filmunivers udkommer til efteråret med navnet Thor: Ragnarok.Ligesom de andre Thor-film er det en skamfuldt fortolkning af den nordiske mytologi, hvor Aserne er rumguder, og i den tredje film angriber Hell Asgard.Filmen har trukket inspiration fra de neon-glade 70’ere, både hvad angår musik og farver, og ser hylende morsom ud.Filmen udkommer til november.Stranger Things var en kærkommen overraskelse sidste år fra Netflix til alle, der elskede stemningen fra E.T-filmen.Gruppen af drenge bliver igen påvirket af Upside-Down-dimensionen, og anden sæson ser ud til at blive dét vildere, mere skræmmende og voldsommere end den første sæson.Stranger Things sæson to udkommer til oktober.