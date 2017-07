Svensk statsminister efter it-skandale: Vi skal sætte grænser for outsourcing

Der skal sættes grænser for udliciteringen i Sverige, efter fortrolige data er blevet lækket fra den svenske Transportstyrelse. mener den svenske statsminister.

Stefan löfven, den svenske statsminister, foreslår at begrænse, hvor meget der skal udliciteres fremover.Det skriver Jyllands Posten Den svenske statsminister, Stefan Löfven, udtalte ved et presseevent mandag, at regeringen agter at fremsætte en lov, der skal begrænse mængden af statslig outsourcing.Det sker efter en større it-skandale, hvor det er kommet frem, at fortrolige data blev lækket fra den svenske Transportstyrelsen.Oplysninger som skjulte identiteter og hemmelige adresser på svenske statsborgere kan være havnet i de forkerte hænder.Derudover står statsministeren fast, at “relevante dele af styrelsen skal udskiftes.” Styrelsen har allerede indført nye procesurer for sikkerhedshåndtering, ligesom en ny it-direktør er indsat.It-skandalen omhandler det svenske transporttilsyn, Transportstyrelsen, som har håndteret følsomme data uhensigtsmæssigt.Sagen begynder i april 2015, hvor IBM overtager it-driften i styrelsen. I maj samme år beslutter styrelsens generalsekretær, at man kan afvige fra reglerne om beskyttelse af følsomme data, og i sommeren begynder det svenske sikkerhedspoliti en efterforskning af forløbet og konkluderer, at følsomme data muligvis er behandlet forkert.Et halvt år efter - i januar 2016 - indledes en efterforskning af styrelsens generalsekretær, og et år efter trækker generalsekretæren sig fra posten, uden den svenske regering vil forklare hvorfor.Først den 6. juli i år kommer det frem i flere svenske medier, at generalsekretæren har fået en bøde på 70.000 kroner for brud på reglerne om datasikkerhed. I sidste uge fortalte den store svenske dagblad Dagens Nyheter, at databruddet blandt gjorde det muligt at finde personer med hemmelige adresser og skjulte identiteter.Statsministerens udtalelser sker som et modsvar på truslen om en mistillidsdagsorden fra oppositionen.