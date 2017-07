Morgen-briefing: It-skandalen i Sverige udvikler sig - IBM’s underleverandører i Tjekkiet fik “nøglerne til riget” / Nordjysk it-teknologi til bedre passagerflow i lufthavne lander i Norge / Vestager napper en ordentlig luns af Googles overskud

It-skandalen i Sverige udvikler sig - IBM’s underleverandører i Tjekkiet fik “nøglerne til riget”. Nordjysk it-teknologi til bedre passagerflow i lufthavne lander i Norge. Vestager napper en ordentlig luns af Googles overskud.

Annonce:



Annonce:

Godmorgen. Sommeren lader fortsat vente på sig, så i mellemtiden får du her overblikket over de hurtige it-nyheder denne tirsdag.It-skandalen i Sverige udvikler sig dag for dag. Sagen drejer sig om den svenske Transportstyrelsen, som i foråret 2015 udliciterede it-driften til IBM. Det svenske sikkerhedspoliti havde i den forbindelse mistanke om muligt datalæk af personfølsomme oplysninger, og chefen for styrelsen blev efterfølgende i al stilhed afskediget og idømt en stor bøde.DR skriver, at det nu ifølge svensk tv (SVT) viser sig, at IBM hyrede underleverandører i blandt andet Tjekkiet, og at det er disse underleverandører, der har haft adgang til de personfølsomme oplysninger. Styrelsens nu afskedigede generaldirektør Maria Ågren besluttede ifølge SVT blandt andet, at teknikerne hos underleverandørerne ikke skulle gennemgå et baggrundstjek, sådan som reglerne ellers foreskrev.SVT har ifølge DR talt med en ansat i Transportstyrelsen, som siger, at underleverandørerne i Tjekkiet har “fået nøglerne til riget”.Teknikerne havde adgang til data, som de kunne kopiere og distribuere. Ifølge SVT er der blandt andet tale om foto af alle svenskere med kørekort, adresser og følsomme oplysninger om al infrastruktur i Sverige.SVT fortæller, at hverken Transportstyrelsen eller det svenske sikkerhedspoliti ved, hvem der har haft adgang til oplysningerne.Ifølge SVT omfatter de personfølsomme oplysninger blandt andet kvinder, der har fået ny identitet på grund af vold samt folk i politi og militær, der har hemmelig identitet.I går kom det også frem, at flere svenske ministre kendte til skandalen uden at informere befolkningen eller Riksdagen.Lufthavnene i Oslo og Stavanger er nu også udstyret med teknologi fra nordjyske Blip Systems kaldet BlipTrack, der giver indsigt i den tid, som passagererne står i kø eller bevæger sig på i terminalen. Med disse data kan lufthavnene optimere driften og forbedre rejseoplevelsen. Derudover anvendes de indsamlede oplysninger til at vise præcise ventetider på opsatte skærme, fortæller Blip Systems i en pressemeddelelse.I forvejen findes teknologien i de skandinaviske lufthavnene i København, Helsinki, Keflavik, Billund og Aalborg.Driftsmæssigt benytter lufthavnene blandt andet teknologien til at overvåge kø-situationen i realtid. Derved kan ledelsen reagere omgående og effektivt ved unormal drift og afbrydelser, for eksempel ved at åbne flere skranke. Derudover bliver ventetiden delt med passagererne på opsatte skærme i ankomsthallen og ved sikkerhedskontrollen. Skærmene, der løbende opdateres, lader de rejsende bedre planlægge deres ophold i lufthavnen og nedsætter kø-relateret stress ved at give realistiske forventninger.Internationalt benytter mere end 25 internationale lufthavne teknologien, herunder Schiphol Lufthavn i Amsterdam, JFK Lufthavn i New York, Dublin, Geneve, Bruxelles, Cincinnati og Auckland.BlipTrack bruges også til at optimere vejtrafik i Aarhus, Odense, København, Portsmouth, Bangkok, Zürich og Stockholm. I de seneste år er løsningen blevet rullet ud på banegårde, havne, skisportssteder, forlystelsesparker og ved begivenheder over hele verden.Googles moderselskab Alphabet landede et overskud på cirka 22,3 milliarder kroner i andet kvartal, skriver Ritzau i følge DR.Men overskuddet kunne have været meget større, hvis ikke EU-kommissær Margrethe Vestager i juni pålagde Google en bøde på cirka 17,4 milliarder kroner.Google har derfor afsat hele beløbet til betaling af bøden i regnskabet, selv om bøden ikke er betalt endnu.Googles omsætning var 166 milliarder kroner i andet kvartal - en vækst på 21 procent i forhold til samme kvartal sidste år.