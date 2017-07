Microsoft lukker og slukker for Paint efter 32 år, men er allerede klar med afløser

Et af de ældste nuværende Microsoftprogrammer vil efter sommerferien ikke længere aktivt blive udviklet.

Annonce:



Annonce:

Vores alle sammen Paint bliver udfaset i den næste store opdatering til Windows 10, der udkommer til efteråret.Det skriver The Guardian , der har fået Microsoft til at udtale sig om Paint-programmet, der har været en del af Windows-systemet siden 1985.Microsoft kalder selv Paint for “forældet funktion,” og at Paint fra den kommende “Fall Creator Update” ikke længere vil være i “aktiv udvikling og med tiden kan blive fjernet.”Paint har været en del af Windows-systemet siden Windows 1.0 tilbage i november 1985, hvor programmet var et 1-bit sort/hvid billede.Det er unægteligt et af de vigtigste programmer på Windows-systemet nogensinde, da det i sin tid var med til at overbevise masserne om, hvad en computer kunne.Hvis du har en Windows 10-computer, har du dog allerede Microsofts nye alternativ til Paint.I forbindelse med forårets Creator Update-opdatering udgav Microsoft Paint 3D - et tegneprogram der kan tegne i tre dimensioner, og som kan benyttes sammen med Microsofts mange AR og 3D-universer.Der er endnu ingen specifik dato for, hvornår Microsoft endegyldigt fjerner Paint fra Windows 10, men med klassifikationen “forældet funktion,” er det nok blot et spørgsmål om tid.Tak Paint, for god tjeneste.