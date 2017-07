Stort overblik: Her er ti computere med vild batterilevetid

Benchmark-selskabet FutureMark har testet en lang række computeres batterilevetid for Elgiganten. Her er de ti computere med den længste batterilevetid.

Acer Swift 1

Lenovo Yoga 910

Acer Aspire ES1

HP Spectre x360

HP Stream.

Microsoft Surface Pro (5)

Sammen med ydeevnen er batterilevetiden en af de mest afgørende faktorer, når du skal købe dig en ny computer.Producenterne ynder at fortælle om skyhøje batterilevetider, men det passer sjældent i virkeligheden.Eksempelvis lovede Microsoft ni timers batterilevetid på Surface Pro 4, som dog i praksis sjældent kom over fem timer.Men nogle gange bliver man positivt overrasket.Benchmark-selskabet FutureMark har indgået et større samarbejde med Elgiganten om at teste alle de Windows-computere, Elgiganten sælger, og her tester FutureMark blandt andet batterilevetiden.Det betyder, at du nu kan få en liste over knap 150 computeres batterilevetid, der spænder fra bærbare gamer-computere med en batterilevetid på 1,43 timer til en Celeron-computer med en imponerende batterilevetid på 11 timer og 11 minutter.Computernes batterilevetid bliver målt ved at sætte en fuldt opladet computer til at afspille video, indtil computeren er tømt for batteri. Alle computere er testet med samme indstillinger, så man kan sammenligne resultaterne.Det betyder, at du ikke nødvendigvis selv vil opleve en batterilevetid på 11 timer og 11 minutter, hvis du bruger computeren anderledes end i testen, men det er en af de mest anerkendte batteritests på markedet.Vi har herunder samlet et overblik over de ti computere på listen med den længste batterilevetid.Husk dog på, at listen ikke er komplet men kun indeholder de produkter, som Elgiganten sælger. Eksempelvis mangler alle Dells computere, hvor særligt XPS-linjen er kendt for en god batterilevetid.Heller ikke Microsofts nye Surface Laptop er blevet testet endnu, ligesom Apples Macbooks ikke bliver testet som en del af Elgigantens og FutureMarks samarbejde.Acer Swift 1 er en billig og relativ elementær computer med en ultrastrømsvag Celeron-processor, 4GB RAM og en 14 tommer FHD-skærm.Det betyder dog også, at computeren når op på hele 11 timer og 11 minutters batterilevetid i FutureMarks test og samtidig holder en pris på 2.800 kroner.Lenovo Yoga 910 er Lenovos nuværende nyeste og bedste Yoga-computer. Den testede model har en Intel Core i5-processor fra syvende generation, 8GB RAM og 256GB PCIe SSD samt en 13,9 tommer FHD-skærm.Og så en batterilevetid på 10 timer og 43 minutter, men også en noget højere pris på 10.999 kroner.Acer Aspire er Acers billigste serie af computere, som absolut ikke bryster sig af høje specifikationer eller vilde skærmopløsninger. Skærmen er en HD-skærm - ikke engang FullHD - og inde i computeren sidder en Intel Celeron-processor dualcore på 1,1GHz.Omvendt koster computeren kun 1.700 kroner, og computeren har en testet batterilevetid på 10 timer og 28 minutter. Det er knap tre timer mere, end Acer selv skriver som “lovet” batterilevetid.Microsofts Surface Book er en af de dyreste, men også mest avancerede Windows-computere på markedet. Computeren kan deles i to, så du har en forvokset Windows-tablet, og i bunden under tastaturet sidder et ekstra batteri og grafikkort.Den er desuden udstyret med en Intel i7-processor fra sjette generation.I FutureMarks test har Surface Book holdt sig vågen i 9 timer og 50 minutter, men den har også en pris på 21.000 kroner.Den lidt mindre Surface Book uden dedikeret grafikkort ligger længere nede på listen på 9 timer og 34 minutter, men også “kun” til en pris på 12.200 kroner.Lenovos Ideapad er en klassisk bærbar computer med indbygget Intel Core i7-processor (syvendegeneration), 8GB RAM og en 14 tommer FHD-skærm samt et mobilt grafikkort fra Nvidia.Den byder også på en batterilevetid på 9 timer og 46 minutter og en relativ fornuftig pris på 12.000 kroner.HP’s Spectre x360 er en af HP’s flotteste og mest alsidige computere. Den kan vendes på vrangen som en af Lenovos Yoga-maskiner og benyttes som en tablet, og med opdateret 2017-indmad (i7-7700U processor), er computeren i topklasse.Den koster også omkring 15.000 kroner, men den har en testet batterilevetid på 9 timer og 40 minutter.Lenovos anden aktuelle Yoga-computer med en indbygget Intel Core i5-processor (syvende generation) og en FullHD-skærm på 14 tommer.Lenovo lover selv op til 8 timers batteri, men testen viser omkring 9 timer og 34 minutter. Prisen ligger på 7.000 kroner.HP Stream er en himmelblå computer til de mest banale opgaver. Den har en Intel Celeron-processor, 2 GB RAM og 32 GB eMMC-lagerplads, hvilket ikke just imponerer.Omvendt har computeren en testet batterilevetid på 8 timer og 59 minutter og en pris på 2.199 kroner.Acers seneste Swift 5-computer en relativ tynd Acer-computer med en Intel Core i5-processor (syvendegeneration), 14 tommer FHD-skærm, 8 GB RAM, 256 GB SSD og en pris på 6.700 kroner.Den bliver testet til at have en batterilevetid på 8 timer og 58 minutter.Den seneste Surface Pro har ikke nogen versionnummer og ligner til forveksling sidste års Surface Pro 4.Det er stadig en lille og tynd Windows-tablet med en Intel Core i5-processor, 12,3 tommer 3.000 x 2.000 pixel skærm og 4GB RAM/128GB SSD.Modellen koster 8.600 kroner plus 1.300 kroner for et tastatur, og Surface Pro bliver testet til at have en batterilevetid på 7 timer og 45 minutter.