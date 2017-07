Morgen-briefing: Nyt dansk it-firma vil hjælpe virksomheder med at skrue ned for bankgebyrerne / Danmark kan også få sin egen svenske it-skandale / Politisk slagsmål om lagring af nummerplade-data

Nyt dansk it-firma vil hjælpe virksomheder med at skrue ned for bankgebyrerne. Danmark kan også få sin egen svenske it-skandale. Politisk slagsmål om lagring af nummerplade-data. Kina: Fremtidens krige bliver it-dominerede og måske helt uden soldater.

Godmorgen. Så nåede vi onsdag, og her er overblikket over it-nyhederne.Bescord er et nyt dansk it-firma inden for Fintech, som vil hjælpe store og mllemstore virksomheder med at få mere ud af deres bankforretninger, skriver Børsen.Manden bag hedder Rasmus Heskier Schiønning. Han arbejdede tidligere som finans-konsulent, hvor han daglig gennemgik virksomheders bankforretninger manuelt i Excel-ark.Derfor fik han ideen til et it-system, som kunne automatisere denne analyse, og med hjælp fra tre udviklere og to analytikere har firmaet på ni måneder bygget en den nye it-løsning fra bunden.Rasmus Heskier Schiønning fortæller til Børsen, at ingen før har brugt it til systematisk at gennemgå bankforretninger, transaktionspriser, rabatter og så videre, som kan give store besparelser.Bescord begyndte salget i september 2016 og har endnu ikke overskud, men flere store virksomheder er på kundelisten. Og der er ikke noget i vejen for, at systemet kan skaleres og bruges internationalt.Ifølge Politiken kan Danmark sagtens rammes af en skandale svarende til den svenske. Datatilsynets stikprøvekontrol i juni viste, at myndighedernes kontrol med leverandørernes datasikkerhed ikke er i orden, skriver IT Watch.Til Politiken siger lektor Hanne Marie Motzfeldt, der forsker i forvaltningsret og persondataret på Syddansk Universitet, at der ikke skal meget til, før vi ser en sikkerhedsbrist som i Sverige, for stikprøven viser, at myndighederne fører ringe kontrol med leverandørerne, som tilmed er lemfældige i omgangen med data.Information kunne i går fortælle, at Politiet helt systematisk lagrer data fra alle nummerpladeskanninger i 30 dage, selvom det kun skulle kunne foregå i undtagelsestilfælde ifølge Datatilsynet, skriver Ritzau.Men hvis Politiet har behov for disse data i mere end de tilladte 24 timer, så må lovgivningen laves om, mener både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.Det er Liberal Alliance og Enhedslisten til gengæld imod. Jo større datamængder, jo mere udsatte er vi ved et hackerangreb, mener Liberal Alliances retsordfører Christina Egelund, som heller ikke mener, det er rimeligt, at data om almindelige menneskers færden i bil skal opbevares så længe. Enhedslistens ordfører Søren Egge Rasmussen kalder det skandaløs masseovervågning.I fremtiden bliver krige først og fremmest udkæmpet af it-systemer, og måske bliver der slet ikke brug for soldater, sagde en professor ved Kinas forsvarsakademi på en pressekonference forleden i følge Finans.Derfor er Kinas hær - verdens største - i gang med helt fundamentale forandringer. Hæren bliver beskåret med 15 procent svarende til omkring 300.000 mand frem mod 2020.Hæren får også to nye værn - raketter og strategisk støtte. Sidstnævnte betyder hovedsaglig teknologisk support, skriver Finans.