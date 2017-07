Adobe tager (omsider) livet af Flash ... aflivningen begynder i 2020

"Dead Man Walking." Adobe er endelig klar til at tage det sidste stik til Flash-platformen.

Fra 2020 vil Adobe langsomt tage livet af Flash.Det skriver Adobe i et blogindlæg Og nogle vil måske sige, at det var på tide.Chrome, Edge, Mozilla og Safari har alle blokeret Flash som standard og benytter i stedet HTML5, og Flash bliver af de fleste anbefalet at holde deaktiveret af sikkerhedsmæssige hensyn.Adobe skriver, at "Adobe vil stoppe opdatering og distribution af Flash Player ved udgangen af 2020 og opfordrer alle indholdsudviklere at migrere eksisterende Flash til andre åbne formater."I løbet af de kommende knap tre år vil Flash blive udfaset på tværs af alle platforme.Microsoft har meldt ud, at selskabet vil deaktivere Flash som standard i Edge og Internet Explorer fra 2019 og fuldt fjerne Flash-support i 2020.Det samme melder både Apple og Google, og Firefox giver allerede fra næste måned sine brugere muligheden for at vælge, hvilke hjemmesider der skal fungere med Flash, og Firefox' Extended Support Release-version vil blive ved med at understøtte Flash indtil 2020.Flash Playeren har været med til at forme internettets indhold igennem de sidste mange år med alt fra små Flash-baserede spil til irriterende og blinkende reklameblokke.HTML5 har dog for længe siden overtaget rollen som de facto-platform på nettet.Flash' endeligt vil betyde færre sikkerhedsproblemer samt potentielt bedre batterilevetid på både din computer og smartphone.