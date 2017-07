Presset sikkerhedsfirma sender gratis antivirus-program i topklassen på gaden

Kaspersky har annonceret en gratis-version af selskabets roste, men også dyre antivirus-løsning, som vil være nok til de fleste.

Kaspersky har altid krævet en heftig pris for sin antivirus-løsning, men med god grund.Kasperskys software har gentagne gange toppet uafhængige test og blev blandt andet udnvævnt som 2016's bedste antivirus-produkt af AV-Comparatives sammen med Bitdefender.Men nu bliver det muligt for endnu flere at blive beskyttet uden at bruge så meget som en krone.Kaspersky har annonceret Kaspersky Free. Det er ikke en fuldstændig gratis kopi af Kasperskys eksisterende sikkerhedsløsning men mere en basispakke.Kaspersky Free beskytter dine filer, emails og dig under web-surfing og kan smide potentielt farlige filer i karantæne. Lidt ligesom den eksisterende antivirus-funktion i Windows 10, Windows Defender.Du vil dog ikke få adgang til forældrekontrol, beskyttelse ved betaling i onlinebutikker eller indbygget VPN-adgang. Det må du betale for.I bytte giver du anonyme data, som bruges til at fodre Kasperskys maskinlærings-software, som dermed bliver bedre til at finde og reagere på skadelige scenarier.Gratis gaver er altid godt, særligt når nu en løsning som Kaspersky Free formentlig vil være nok beskyttelse for langt de fleste privatpersoner.Men Kaspersky er klemt i øjeblikket.I USA mistænktes Kaspersky for spionage og er derfor ikke længere en del af de forhåndsgodkendte leverandører til det offentlige i USA. Bloomberg har blandt andet skrevet, at Kaspersky arbejder markant tættere sammen med den russiske efterretningstjeneste FSB, end Kaspersky selv melder ud.Det er et gigantisk problem for Kaspersky, som selvfølgelig har benægtet alle påstande og beskyldninger.