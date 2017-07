Dramatisk udvikling: Den svenske it-skandale kan koste tre ministre posten

Opdateres: Oppositionen i Sverige har netop på et pressemøde forlangt, at tre fremtrædende ministre skal miste jobbet som følge af den omfattende it-skandale, der har ramt landet. Nu skal parlamentet stemme om en mistillidsdagsorden.

Annonce:



Annonce:

Oppositionen i Sverige kræver nu, at tre ministre i den socialdemokratiske svenske regering går af som følge af den it-skandale, der betyder, at fortrolige persondata, hemmelige identiteter og følsommme oplysninger om svensk infrastruktur er kompromitteret.Det kom frem på et pressemøde i dag klokken 9, som netop er afsluttet.Det drejer sig om infrastrukturminister Anna Johansson, indenrigsminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.Kritikken har især været hård af indenrigsministeren og forsvarsministeren for ikke at underrette hverken statsminister Stefan Löfven eller det svenske parlament om sikkerhedsbruddet, selv om de begge har indrømmet at kende til sagen siden foråret 2016.Sagen skal afgøres ved en afstemning i det svenske parlament om en mistillidsdagsorden, som oppositionen vil fremsætte. Der kræves simpelt flertal for at vedtage en mistillidsdagsorden.Det svenske parlament vil blive indkaldt til en afstemning om dagsordenen, som efter reglerne skal foregå inden for 10 dage.Det er aldrig tidligere sket i svensk historie at tre ministre er genstand for en mistillidsdagsorden samtidig.Svensk-kyndige kan læse mere her: https://www.svd.se/alliansen-vi-riktar-misstroende-mot-tre-ministrar