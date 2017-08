Dansk it-chef skal forandre hele det europæiske tøjmarked

Den danske it-chef for Bestseller, Pernille Geneser, er en yderst aktiv del af forretningen og rejser Europa rundt.

Ud over at sidde med hovedet i den daglige drift af Bestsellers it-systemer, er it-chef pernille Geneser en vigtig del af forretningen.Faktisk bruger hun store dele af sin tid på at rejse land, rige og Europa rundt for at oprette nye techvirksomheder, der kan understøtte Bestseller.Det skriver Finans i et større interview med it-chefen, der har været hos Bestseller i de sidste fire år.“Vi er i en branche, hvor købmandskab, design og detailhandel traditionelt er i fokus. Men der sker store forandringer i alle led. Derfor vil og skal vi være i front med digitalisering og dermed en professionalisering af salget, fortæller Pernille Geneser til Finans.Pernille Geneser varen af de nominerede til Årets CIO tilbage i 2016. Læs mere om det her:Du kan også læse et længere Computerworld-interview med Pernille Geneser her:Eksempelvis er Pernille Geneser administrerende direktør i det hollandske selskab FasionTrade.com med Bestsellers ejer, Anders Holch Povlsen, som medejer.I den hollandske virksomhed forsøger man at digitalisere engrohandlen inden for mode, og målet er at blive den største markedsplads for mode for forhandlere.Det understøtter blandt andet Bestsellers egne butikker, som der er over 3.000 af i hele Europa.“FashionTrade er tænkt som en slags Zalando for professionelle. Bestseller har mange engroskunder, og med etableringen af dette selskab kan vi være med til at sikre enkle og digitale handelsløsninger rettet mod også både små og store mærker og butikker i tøjbranchen,” siger Pernille Geneser til Finans.Også tyske Zalando har ejerskab i FashionTrade.com, og målet er at platformen inden for et år har 5.000 butikker og 2.400 mærker med.