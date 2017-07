Tech-brief: Samsung scorer endnu et rekordregnskab / Videoer: iPhonen får vilde ‘AR’-evner / Microsoft udvider sit dusør-program for Windows-bugs

Verdens største mobilproducent skovler penge ind som aldrig før, Apples AR-fremtid begynder at blive formet, og Microsoft skruer op for jagten på sårbarheder i Windows.

Samsung S8, Samsungs nyeste toptelefon.

Note 7 efter brand

Velkommen til en varm torsdag og endnu en omgang tech-orienterede nyheder.Samsung - verdens største producent af smartphones - har aldrig tjent så mange penge på et kvartal som nu.Det skriver AP.Samsung havde i perioden april til slut juni et overskud efter skat på 61,5 milliarder kroner, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på 85 procent.Det skyledes hovedsagelig et godt salg af Samsung Galaxy S8.Det tyder blandt andet på, at Samsung har lagt efterårets Note 7-fadæse bag sig. Her måtte Samsung tilbagekalde Note 7-telefoner fra kunderne, efter et mindre antal telefoner brød i brand på grund af fejl i batterierne.En fejl der kostede Samsung 30 milliarder kroner.Også Samsungs chipvirksomhed og skærmproduktion skaber stort overskud for den sydkoreanske virksomhed.Blandt andet leverer Samsung hardware til Apple, så når Apple forventes at lancere ny smartphone til efteråret, vil det også betyde penge til Samsung.Ved sin udviklerkonference, WWDC, løftede Apple sløret for sin nye augmented reality-platform, der bygges direkte ind i iOS.Nu har udviklere haft softwaren i hænderne i nogle måneder, og resultaterne er spændende.AR er ikke en ny opfindelse - Pokemon Go benytter det blandt andet allerede nu - men stabiliteten i nedenstående videoer er imponerende.Blandt andet har en udvikler tegnet et tegneprogram med Unity til iOS, hvor man kan tegne i rummet med en iPhone og placere streger svævende i rummet.Eller hvad med en zombie, der angriber midt i din stue?Et andet alternativ er et spil, hvor man med telefonen skyder invaderende rumskibe, der svæver rundt i kontorlandskabet. Eller hvad med et digitalt målebånd, som er overraskende præcist taget i betragtning, at det er et udviklerprodukt og kun måler via iPhonens kamera?AR-apps vil udkomme til iOS til efteråret sammen med iOS 11.Microsoft har I dag offentliggjort nye planer for sit dusørprogram, så alle, der finder en sikkerhedsfejl i Windows, kan modtage op til 95.000 kroner.Microsoft har allerede løbende dusør-programmer for eksempelvis Edge-browseren, Windows Defender og Hyper-V hypervisor, men nu udvides programmet også til resten af Windows.Det betyder, at hvis man finder en sikkerhedsfejl samt leverer en detaljeret ‘proof of concept,’ kan man modtage op imod 96.000 kroner. Hvis man kan bevise datalæk eller muligheden for ‘denial of service’ på forskellige tjenester, kan de give 30.000 kroner i dusør.Du kan dog tjene endnu mere, hvis du kan finde fejl i Hyper-V. Hvis man kan påvise en sårbarhed, som kan udnyttes til at angribe en virtuel maskine via ondsindet kode udsendt af hypervisor, kan det give 1,6 millioner kroner.