Svensk it-skandale koster to ministre jobbet

Den svenske statsminister fyrer to ministre oven på it-skandalen - og ikke tre, som oppositionen krævede i går.

Chefen for den svenske socialdemokratiske mindretalsregering, statsminister Stefan Löfven har netop besluttet af fyre to ministre som følge af den it-skandale med udgangspunkt i den svenske Transportstyrelsen, der har ramt Sverige for fuld kraft.De to fyrede ministre er indenrigsminister Anders Ygeman og infrastrukturminister Anna Johansson.Oppositionen krævede i går, at også forsvarsminister Peter Hultqvist skulle fyres, men det mener statsminister Stefan Löfven ikke, der er belæg for at forlange, skriver DR.