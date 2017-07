Her er AMD Ryzen 3: Flere kerner end Intel Core i3 til samme pris

De sidste detaljer om AMD’s nye Ryzen 3-processorer er nu blevet offentliggjort, og AMD ser ud til igen at udfordre Intel

Ryzen 3

Ryzen 3 1300X: 4-core, 4-thread, 3.5 GHz / 3.7 GHz, 1.079 kroner

Ryzen 3 1200: 4-core, 4-thread, 3.1 GHz/ 3.4 GHz, 899 kroner

AMD lancerer nu sin low-end Ryzen 3-processor, der er en direkte konkurrent til Intels Core i3-processorer.Og allerede fra dag et ser AMD ud til at udfordre Intels monopolposition: Ryzen 3 er i hvert fald på papiret bedre end Core i3, men til en tilsvarende pris.AMD tilbyder to Ryzen 3-processorer:Begge processor kan overclockes, hvis du ønsker dette og har kølingen til det.Sammenlignet med Intels i3-7300 (1.005 kroner) er Ryzen 3 1300X 29 procent hurtigere, og Ryzen 3 1200 er 17 procent hurtigere end i3 7100 (829 kroner), ifølge AMD selv.I udlandet er forskellen på de to mærker større, og her er AMD’s processorer mellem 8 og 13 procent billigere end Intels. Det er værd at tage med, hvis rejsen går til USA.Ud over at love bedre ydeevne, lover AMD også, at Ryzen 3 skal give bedre spiloplevelser end Intels i3. Eksempelvis lover AMD, at Ryzen 3 1300X er 13 procent bedre til at vise spillet Overwatch ved 1080p-opløsning end Intel i3 7300.De nye low-end AMD-processorer er også kraftige nok til Virtual Reality, om end ved en lavere ydeevne end sine mere kraftfulde Ryzen 5 og 7.AMD forventer en stor forbrugerinteresse i de relativt billige Ryzen 3-processorer.Ifølge Jim Anderson, general manager hos AMD’s Computing & Graphic group, er markedet for processorer som Ryzen 3 større end markedet for Threadripper, AMD’s kommende, men også dyre entusiast-processorer.