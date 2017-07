Morgen-briefing: Statens IT efter it-skandalen i Sverige: Vi har sikret os godt / Kinesiske webbutikker får kæmperabat på fragt i Danmark / Organisationer om studieoptag: For få på it-uddannelserne, men skridt i den rigtige retning

Statens IT efter it-skandalen i Sverige: Vi har sikret os godt. Kinesiske webbutikker får kæmperabat på fragt i Danmark. Organisationer om studieoptag: For få på it-uddannelserne, men skridt i den rigtige retning

Godmorgen. Så nåede vi fredag, og solen skinner. Her får du Computerworlds hurtige overblik over it-nyhederne.Den del af den danske stats it, som institutionen Statens IT har ansvar for, er godt sikret, siger institutionens vicedirektør Søren Ulrich Vulff til Finans som en kommentar til den aktuelle it-skandale, der i disse dage ryster Sverige.Statens IT håndterer it for ministerier og en mængde styrelser, og det er meningen, at stadig flere af statens it-opgaver skal løses af institutionen, som også er involveret, når statslige institutioner outsourcer it, skriver Finans.Manglende sikkerhedsgodkendelse af udenlandske IBM-teknikere er et kernepunkt i den svenske it-skandale, og Søren Ulrich Vulff siger, at stadig flere it-firmaer, der tilbyder outsourcing på linje med IBM benytter udenlandsk arbejdskraft.Den svenske sag får også politiske konsekvenser i Danmark, skriver Finans. Både Socialdemokratiet og Venstre mener, at it-sikkerheden i Danmarks skal kigges efter i sømmene.En oldgammel bestemmelse betyder, at kinesiske webbutikker kan tilbyde fragt i Danmark til småpenge, og det underminerer markedet for danske webbutikker, skriver Børsen.I 1969 blev Kina betegnet som et u-land, som de rige lande besluttede at give rabat på forsendelse af pakker, og den bestemmelse er stadig gældende. Derfor skal Postnord bringe pakker ud for kinesiske webbutikker for småpenge."Fra Kina kan du for eksempel få tilsendt et kabel for en tier inklusiv fragt. Hvis jeg skulle sende dig et kabel, der vejer op til 100 gram, ville det koste 27 kroner bare at sende det," siger Jacob Risgaard, der er partner i den danske webbutik Coolshop, til Børsen.Ifølge intenethandelsforeningen FDIH er der et massivt pres fra EU på den internationale organisation Universal Postal Union, som står for aftalen om Kina og mange andre u-lande. Og det pres ser ud til at virke. FDIH vurderer, at danske kunder modtager cirka tre millioner pakker fra Kina om året.Optaget på it-uddannelserne falder en anelse i år. Det skyldes, at der er skåret væsentligt ned i antallet af især pladser som multimediedesignere, skriver interesseorganisationen IT-Branchen i en pressemeddelelse.”Set i lyset af, at arbejdsmarkedets behov for it-folk slet ikke kan dækkes, så er det selvfølgeligt skidt, at vi ikke ser et langt større optag. Vi har brug for at uddanne ca. 1000 it-folk mere om året, så der er lang vej igen” siger adm. direktør Birgitte Hass, IT-Branchen.Ser man bort fra de uddannelser, hvor der som følge af den ledighedsbaserede dimensionering er skåret pladser væk, er optaget på it-uddannelserne imidlertid steget med 7 pct. fra 2016 til 2017. Optaget de videregående uddannelser stiger således pænt.”Det er nogle af de allermest efterspurgte uddannelser, der skruer op og øger antallet af pladser. Så det trækker i den rigtige retning. Især optaget på datalogi stiger, og her er der skabt 109 pladser ekstra. Det kan vi kun sige 1000 tak for! For det er profiler, der går som varmt brød,” siger Birgitte Hass.Organisationen Dansk Erhverv mener, at studieoptaget viser digitale skridt i den rigtige retning, også selv om der er sket et mindre fald i antallet af optagne studerende.”Overordnet er det meget positivt, at der er sket i stigning af optagede på både de tekniske og de naturvidenskabelige uddannelser, samt at de samfundsvidenskabelige uddannelser fastholder deres niveau. Det er afgørende, at vi flere unge til at studere på de såkaldte STEM-uddannelser. Det er så heldigvis i den retning, det går. Det er kun hver femte studerende på de videregående uddannelser, der er på en STEM-uddannelse. EU gennemsnittet er på 28 procent. Man kan sige, at vi er ved at snøre vores snørebånd, mens de andre spurter afsted,” siger Mette Fjord Sørensen, forsknings- og uddannelsespolitisk chef i Dansk Erhverv.STEM står for Science, Technology, Engineering, Mathematics.Især vækker det glæde hos Dansk Erhverv, at ITU er højdespringer med 24 procent flere optagne studerende, og at 70 nye studerende skal begynde på den spritnye uddannelse inden for data science.”Det er gode nyheder, for vi mangler allerede nu kompetencer inden for det digitale og it. Det er ikke kun it-virksomheder, som har behov for digitale- og it-kompetencer. Flere og flere virksomheder, vores samfund og den generelle udvikling i det hele taget er digital. Det vil kun gå hurtigere og hurtigere, så derfor er der et kæmpe behov for, at vi får uddannet vores kommende de unge, der skal ud og være fremtidens arbejdskraft, rigtigt,” siger Mette Fjord Sørensen.