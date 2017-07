En æra er måske snart slut?: Apple stopper salget af to ikoniske iPods

Apple stopper salget af to ikoniske iPod-modeller. Nu er der kun en iPod-model tilbage.

iPod Touch er den sidste overlevende iPod tilbage.

iPod Nano.

Det var Apples iPod, der var med til at gøre Apple kendt som producent af forbrugerprodukter.Men nu afliver Apple to af de tre iPods, der hidtil har været på modelprogrammet. Specifikt drejer det sig om iPod Nano og iPod Shuffle, som begge ikke har indbygget internetopkobling.Det skriver blandt andet TheVerge , og går man ind på Apples danske hjemmeside, er det ikke længere muligt at købe iPod Shuffle eller Nano.Apple har for længe siden meldt ud, at med tiden vil iPhone, iPad og iPod Touch æde markedet for de traditionelle iPods, og det er så sket i dag.iPod Touch er den sidste resterende iPod, og den er mere eller mindre en forvokset iPhone uden opkaldsfunktion.Dog har Apple opdateret de to iPod Touch-modeller, så de har mere lagerplads men til den samme pris.Det har længe gået i denne retning for iPod'en. Apple stoppede salget af modellen med en mekanisk harddisk kaldet iPod Classic tilbage i 2014, og hverken Nano eller Shuffle har set en opdatering siden 2012.Hvis du leder efter en lille mp3-afspiller med Apple-logo, vil du formodentligt kunne finde dem hos forhandlere i de kommende måneder, men så er det også slut.