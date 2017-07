Kæmpe it-distributør leverer endnu et katastroferegnskab: "Det er en hård branche"

En af landets største it-distributører slår igen i år et regnskabsmæssigt meterdybt hul i jorden med et underskud på knap 26 millioner kroner. Det er en svær branche at operere i, siger direktøren, der nu vil satse mere på andre produkter med større indtjening.

Martin Trolle, der er administrerende direktør for Tech Data i Danmark tror på, at de tidligere års kedelige resultater kan vendes i fremtiden.

Kilde: Tech Data Denmark Årsrapport 2016/17 s.8

Fire ud af fem plejer at være en meget god statistik, men når det drejer sig om, at fire ud af de seneste fem regnskaber fra en af landets største it-distributører Tech Data viser et underskud på mellem 15-27 millioner kroner, så er det ikke længere så positivt.Virksomhedens seneste regnskab viser en omsætning på 2,1 milliarder kroner og et negativt resultat for året på 25,7 millioner kroner.“Det er selvfølgelig utilfredsstillende, og det skriver vi jo også. Sådan er det. Det har været et hårdt år sidste år," siger Martin Trolle, der er direktør hos Tech Data i Danmark og fortsætter:"Vi lavede om på en del ting i løbet af året og blev hjulpet lidt af markedet, så det er heldigvis gået fremad siden. Vi er fortrøstningsfulde og ved, at det bliver bedre i år. Det er helt sikkert.“I følge direktør Martin Trolle er en af årsagerne til et underskud på knap 26 millioner kroner, at branchen er hårdt presset.Den danske del af Tech Data, der er en del af amerikanske Tech Data, udkæmper store slag om meget små indtjeningsmarginer mod konkurrenterne, der blandt andet tæller amerikanske Arrow og danske SEC Datacom, forklarer direktøren.“Generelt set er det at være i det her marked bare rigtig presset, og det er små marginaler, man arbejder for. Derfor er man nødt til at være super effektiv i sin måde at drive forretning på, og det er det, vi er ved at forsøge at stramme butikken til at kunne også i fremtiden," siger Martin Trolle, der dog fortsat tror på, at et overskud venter forude:“Det er en hård branche vi er i, og det er en usund udvikling over tid, men der er bevis for, at det godt kan lade sig gøre at tjene penge. Det er lykkedes et af de seneste fem år, så det er klart min ambition, at det kommer vi til igen."Ikke nok med, at den danske del af Tech Data leverer galoperende underskud, så ser det heller ikke for godt ud med egenkapitalen.Den post på regnskabet har de seneste 5 år svinget mellem et minus på 150 og 200 millioner kroner.I år det der dog fremgang at spore, i det den udhulede egenkapital er blevet polstret en smule. Fra sidste år at have været et minus på knap 214 millioner kroner, så har Martin Trolle formået at nedbringe dette til et minus på 150 millioner kroner.Direktøren selv er dog ikke bekrymret for den markante negative post i regnskabet på 150 millioner kroner."Det forholder jeg mig ikke til. Der er en fuldt ud dækkende moderselskabsgaranti. Vi er en del af en kæmpestor organisation i form af Tech Data worldwide, der omsætter for noget ,,der ligner 36 milliarder dollars. Der udgører vi en lille bitte brik, så det er ren regnskabsteknik,“ siger han.I stedet for at soppe rundt i de kedelige tal i regnskabet vil direktøren hellere kigge fremad. Han har nemlig iværksat en række initiativer, der skal bringe give et farveskift på skrifttypen i regnskabet."Først og fremmest skal vi effektivisere den her forretning, så godt som vi kan. Så er det også et spørgsmål om at have et godt netværk ude hos kunderne og it-forhandlerne, og så er det et spørgsmål om at fokusere på de forretningsområder, hvor vi har en chance for at tjene en lille smule mere end ved bare at sælge en pc,“ siger Martin Trolle."Noget af det, vi blandt andet ser på, er AV-produkter. Det område er rigtig spændende. Det kan også være inden for netværk, server storage, cloud, internet of things og en lang række andre områder, hvor der sker en masse spændende ting.“