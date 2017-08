Stikprøver afslører: Datasikkerheden sejler i danske kommuner og regioner

Danske kommuner og regioner tager ikke persondataloven alvorligt nok. I en stikprøveundersøgelse foretaget af Datatilsynet får alle kontrollerede kommuner og regioner anmærkninger.

Kilde: Stikprøver fra Datatilsynet 2016

Kilde: Datatilsynets stikprøver 2016

Sverige blev for nylig rystet af en gigantisk it-skandale, hvor følsomme oplysninger endte i de forkerte hænder på grund af det offentliges lemfældige håndtering af databehandleraftaler.Men det står tilsyneladende ikke meget bedre til herhjemme.Ifølge persondataloven har danske kommuner og regioner selv ansvaret for at indgå fyldestgørende aftaler med de virksomhederRegionerne er tilsyneladende de dårligste til at holde øje med, om borgernes data bliver behandlet efter reglerne.Datatilsynet gennemførte stikprøver hos alle fem regioner i 2016, og ikke en eneste af dem har kontolleret sikkerheden hos databehandlerne, selvom det er et krav ifølge persondataloven.Tre af regionerne har desuden slet ikke indgået fyldestgørende aftaler med databehandlerne.Også i kommunerne står det skidt til. Ingen af de 16 kontrollerede kommuiner har indgået databehandleraftaler med alle databehandlere, ligesom ingen kommuner heller har gennemført tilstrækkelig kontrol af sikkerheden.I en sjællandsk kommune har man for eksempel kun indgået skriftlige aftaler med seks ud af 62 databehandlere, ligesom kommunen kun har kontrolleret sikkerheden hos en af de 62.Ifølge Datatilsynets kontrol lever ingen af de danske regioner og ingen af de 16 kontrollerede kommuner fuldt op til persondataloven.Fra 25. maj 2015 bliver det meget dyrt sjuske med borgernes data, da den nye persondataforordning træder i kraft.De mange kommuner og regioner kan dog måske alligevel slippe, da det stadig er usikkert, om der skal kunne uddeles bøder til offentlige myndigheder i Danmark.