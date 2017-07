Guf for hackere: Intetanende virksomheder lækker interne data på åbne hjemmesider

Mange virksomheder renser ikke billeder og andre filer for metadata, inden de offentliggøres online. Det giver hackere let adgang til informationer om ansatte, der kan bruges til CEO-fraud.

Annonce:



Annonce:

Rik Ferguson, Trend Micro.

”Det er virkelig lavthængende frugt.”Sådan beskriver Lewis Henderson fra sikkerhedsfirmaet Glasswall de metadata, der følger med, når virksomheder offentliggører billeder, PDF-filer og andre enheder på deres hjemmesider.Henderson og Glasswall har for BBC undersøgt hjemmesider for udvalgte advokatfirmaer, banker, offentlige myndigheder og forsvars-leverandører for at finde ud af, om de lækker følsomme oplysninger - og det gør de.Virksomhederne fjerner i mange tilfælde ikke metadata fra de filer, de publicerer, og dermed kan en uskyldig PDF pludselig blive et værdifuldt værktøj for hackere, der gerne vil begå CEO fraud.Metadata på de undersøgte virksomheders hjemmesider indeholder i mange tilfælde navnet på den person, der havde oprettet filen, men også interne brugernavne og oplysninger om den specifikke software på brugerens computer ligger frit tilgængelige.”Alle virksomhederne har sikkert en politik, der dikterer, at dette her ikke må ske. Men det betyder ikke, at der også er konkrete processer på plads for, hvordan man undgår det,” siger Lewis Henderson til BBC.CEO-fraud vinder frem i store dele af verden, og herhjemme er det blandt andet gået ud over Statens Museum for Kunst, der i april måned blev narret til at overføre 805.000 kroner til hackere, der udgav sig for at være museumsdirektøren.Ifølge Lewis Henderson vil det være let for en hacker at bruge sociale medier til at koble navnene fra virksomhedens metadata sammen med virkelige personer, og så er man allerede godt i gang med det målrettede hackerangreb.”Jo mere information du har, jo mere kan du tilpasse det, du sender til dit mål,” siger han til BBC.Den britiske sikkerhedsekspert Rik Ferguson fortalte tidligere på året til Computerworld, hvordan nigerianske bander organiserer CEO-fraud i Danmark ved hjælp af lokale freelancere.