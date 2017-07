Microsoft giver den fuld gas med Linux-satsning - fjerner beta-stempel fra vigtig funktion i Windows 10

Windows Subsystem for Linux, der blandt andet gør det let at afvikle Ubuntu direkte fra skrivebordet i Windows 10, er snart ikke længere i beta - og Microsoft er klar til at give den fuld gas med Linux-understøttelsen.

Som vi skrev tidligere denne sommer , har Windows Insiders nu mulighed for at hente forskellige Linux-distristributioner, eksempelvis Ubuntu, via Microsofts egen app-butik og afvikle open source-systemet direkte fra Windows-skrivebordet.Det er muligt via Windows Subsystem for Linux (WSL), der indtil nu har været en beta-funktion i Microsofts Windows 10.Allerede i efteråret forsvinder beta-stemplet dog, så også de helt almindelige Windows-brugere får adgang til at udnytte open source-mulighederne.Det meddeler Microsoft i et blogindlæg “Vi er glade for at kunne fortælle, at med Windows 10 Fall Creators Update (FCU), der står til at udkomme i efteråret 2017, vil Windows Subsystem for Linux (WSL) ikke længere være en beta-funktion og vil blive en fuldt ud supporteret Windows-funktion.”“Early adopters i Windows Insider programmet vil bemærke, at WSL ikke længere er markeret som en beta-funktion med Insider build 16251,” skriver Microsoft.It-gigantens understøttelse af Linux-løsningerne er med til at understrege, at det i dén grad er 'det nye Microsoft', som i langt højere grad end tidligere forsøger at omfavne alt og alle i it-industrien - herunder altså eksempelvis også et system som Ubuntu.“Fjernelsen af beta-stemplet vil resultere i en fortsat forbedring af produkt-kvalitet over tid, og det demonstrerer vores fortsatte commitment til at gøre Windows til en fantastisk platform, som du kan køre dine Linux-værktøjer på,” lyder det i Microsofts blogindlæg.