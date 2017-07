Jeg jublede over fri dataroaming - men så poppede den nådesløse virkelighed op på min skærm

Klumme: Det pissede ned, da min sommerferie begyndte, men jeg glædede mig til at skulle udnytte den frie dataroaming i EU til at se masser af Tour de France, Wimbledon og Formel 1 i ly for regnen. Jeg blev (desværre) klogere.

Sommerferier har det med at byde på masser af regn, og 2017-udgaven har bestemt ikke været nogen undtagelse for de af os, der har holdt ferie i Nordeuropa.For mit vedkommende bød sommerferien blandt andet på et syv dages ophold i Tyskland i wunderbaren Harzen.Regnen faldt provokerende tungt og vedholdende, da vi bevægede os over grænsen og videre sydpå på autobahnen.Men jeg var fortrøstningsfuld. Med i bagagen havde jeg nemlig både en tablet og en smartphone.Med abonnementer til streamingtjenester som TV2 Play og Viaplay Sport kunne jeg - regnvejr eller ej - se frem til at følge både Tour de France og Wimbledon, ligesom jeg også glædede mig til et Formel 1-racerløb.Jeg var ekstra opsat på at udnytte streamingens lyksagligheder nu, hvor de nye EU-regler har sat dataroamingen fri.Med de nye regler er man nemlig ikke længere nødt til at have adgang til et WiFi-netværk, men kan bare anvende 3G og 4G til streaming uden at skulle frygte ekstra roaming-regninger.Jeg blev dog desværre hurtigt klogere, da jeg måtte sande, at ingen af de nævnte tjenester kan anvendes syd for grænsen.Den nådesløse virkelighed poppede op på skærmen i samme øjeblik, jeg trykkede play i Tyskland.“Vi beklager, at enkelte tv-programmer er blokeret for visning i udlandet. Disse begrænsninger er pålagt os af rettighedshaverne,” meddelte TV 2 Play-appen.“Du er i udlandet! Viaplay er desværre ikke tilgængelig i denne region,” lød det i Viaplay-appen.Heldigvis stoppede regnen faktisk kort efter ankomsten til Harzen, men samtidig måtte jeg altså vinke farvel til Tour de France med ikke mindst Jørgen Leth som kommentator, ligesom også Wimbledon og Formel 1 nu var lukket land.Verdammt!Jeg har efterfølgende tjekket lidt op på, hvordan regler og vilkår præcis er hos de to tjenester.Det er muligt for danske Viaplay-brugere også at tilgå tjenesten i Sverige, Norge og Finland - men altså ikke i andre lande.Hos TV 2 Play kan man via tjenestens hjemmeside læse dette:"Af rettighedsmæssige årsager er det fulde indhold af TV 2 Play kun tilgængeligt inden for Kongeriget Danmark. Det er ikke tilladt at tilgå TV 2 Play uden for Kongeriget Danmark med en dansk IP-adresse.""Er du bosat uden for Danmark, eller ønsker du at se TV 2 Play på en udlandsrejse, vil der være programmer, som du af rettighedsmæssige årsager ikke kan se.""Du vil kunne se de fleste danskproducerede programmer og følge med i nyhederne ved bl.a. at se TV 2 News live. Derimod vil du ikke kunne se film og udenlandskproducerede serier. Sport vil som udgangspunkt ikke kunne ses fra udlandet."EU har tidligere i år med nye regler banet vejen for, at man kan tilgå Netflix i udlandet. Indholdet varrierer lidt afhængigt af, hvilket land du befinder dig i, men bortset fra det fungerer det godt.Det hjælper bare ikke så meget, når de store sportsbegivenheder bliver sendt via andre streamingtjenester.Computerworlds it-kyndige læsere vil vide, at der findes løsninger på denne form for geografiske begrænsninger, men en VPN er næppe noget, som hr. og fru Danmark har det store kendskab til.Samtidig kan det vel næppe heller være meningen, at man skal ud i den slags for at få adgang til en tjeneste, som man jo allerede har betalt for på lovlig vis.Mit formål med denne lille klumme er ikke at brokke mig over hverken TV 2 Play eller Viaplay. Begge tjenester vil formentlig gerne åbne op for indholdet for kunder på udlandsrejser, men rammer ind i problemer med det på grund at de nævnte rettigheder.Til gengæld kan man med rette spørge, hvorfor EU-apparatet ikke har taget højde for, at fri dataroaming først for alvor giver værdi for forbrugerne, når de rent faktisk kan anvende de tjenester, de ønsker rundt omkring i de forskellige EU-lande.Det her er naturligvis et first world problem, som da heller ikke fik lov til at ødelægge sommerferien. Jeg fik sågar set lidt Tour de France via Eurosports tyske udgave på hotelværelsets fjernsyn (men det er bare ikke helt det samme).Alligevel må man undre sig over, at lovlige streamingtjenester, som man allerede har betalt for, også i år 2017 er blokeret, når man er i udlandet.Det er der ikke meget fri bevægelighed og 'digital single market' over, hvilket ellers er nogle af de politiske ambitioner, der er i fokus hos mange EU-politikere.Nye EU-regler på området ventes at træde i kraft i 2018 , men jeg vil se effekten med egne tablet-øjne, før jeg tror på det - og det er uanset hvad tåbeligt, at der her i 2017 fortsat findes denne type geo-blokeringer.Fri adgang til data i andre EU-lande:Adgang til alle streaming-tjenester i udlandet: