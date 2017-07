Hackerangreb på kendt sikkerhedsfirma: Emails og militært efterretningsarbejde lækket

Ondsindede hackere har målrettet angrebet et anerkendt amerikansk sikkerhedsfirma. En sikkerhedseksperts interne mails og efterretningsdokumenter ligger frit tilgængeligt til download.

Hackerne bag leak the analyst har offentliggjort en oversigt over de data, de har haft adgang til. Og hvis man skal tro dem, er der mere på vej.

Hackerne har blandt andet fået adgang til efterretningsmateriale fra FireEye til det israelske forsvar. Skærmbillede: Adam Fribo.

Sikkerhedsekspertens værste mareridt er blevet til virkelighed for senioranalytiker Adi Peretz fra det amerikanske sikkerhedsfirma Mandiant.Under parolen ”leak the analyst” har en gruppe hackere infiltreret hans personlige computer og fået adgang til interne dokumenter, oversigt over netværksstruktur og emails, der alt sammen er blevet lækket på internettet.Mandiant blev i 2013 købt af det kendte sikkerhedsfirma FireEye for omkring en milliard dollar, og lækket omfatter da også interne dokumenter fra FireEye – heriblandt opsummeringer af virksomhedens efterretningsarbejde for det israelske militær.Jens Christian Høy Monrad er senioranalytiker hos FireEye i Danmark, og han fortæller, at man stadig er ved at undersøge skadens omfang.”Det tyder på, at de har fået adgang til en enkelt medarbejders computer og hans sociale medier, men vi har indtil videre ikke fundet beviser for, at de har haft adgang til andre systemer. Der er ikke noget, der tyder på, at vores interne systemer har været kompromitterede,” siger han til Computerworld.Hackerne bag ”leak the analyst” har via Pastebin offentliggjort en oversigt over, hvilke data de har haft adgang til med et tilhørende link til download.Og selvom det ikke er et nyt fænomen, at hackere angriber legitime sikkerhedsfolk, er angrebet på Mandiant og FireEye usædvanligt.Hackerne har tilsyneladende haft adgang til sikkerhedsekspertens personlige computer i mere end et år, og man kan blandt andet se, at de har brugt ”find my device”-funktionen i hans Surface Pro til at overvåge ham fysisk.Derudover har de også ejet vedkommendes konti hos LinkedIn og Microsoft.”Dette læk var blot et glimt af, hvor dybt vi har været inde i Mandiant. Vi vil muligvis lække flere kritiske data i fremtiden,” skriver hackerne bag ”leak the analyst”.