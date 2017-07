Kendt hackergruppe angreb højtstående ansatte hos det danske forsvar privat

Hackergruppen Fancy Bear har gennem flere år haft adgang til et internt mailsystem hos forsvaret. Nu kommer det frem, at gruppen også har angrebet højtstående forsvars-ansatte privat.

Annonce:



Annonce:

Forsvarets webmail, mil.dk, der blev kompromitteret af Fancy Bear.

Hackergruppen Fancy Bears angreb på det danske forsvar var tilsyneladende mere omfattende, end Center for Cybersikkerhed hidtil har meldt ud.Fancy Bear havde i både 2015 og 2016 adgang til forsvarets interne mailsystem, mil.dk, men ifølge dagbladet Information har gruppen også målrettet angrebet de ansattes private mailadresser.”Jeg informerede de danske myndigheder tilbage i august 2015,” siger sikkerhedsekspert Feike Hacquebord fra Trend Micro til Information.”Både om det, der siden har været fremme i den danske presse om angreb på det danske forsvars webmail. Men også om, at højtprofilerede danske mål var blevet angrebet på deres private, gratis e-mailadresser.”Feike Hacquebord ønsker ikke at fortælle, hvem de højtstående mål var, men han uddyber, at der er tale om folk, der arbejder for den danske hær og Forsvarsministeriet, og at fem af dem klikkede på linket i den phishing-fælde, Fancy Bear sendte ud.Efter at det kom frem, at Fancy Bear har haft adgang til forsvarets mailsystem, har flere sikkerhedseksperter kritiseret Forsvare for ikke at benytte basale sikkerhedsforanstaltninger som to-faktor-godkendelse.Siden kunne Computerworld afdække, at forsvarets servere kører software, der ikke er blevet sikkerhedsopdateret siden 2010.