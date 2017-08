Hackere angriber stor streaming-tjeneste: Nye afsnit af populære tv-serier stjålet

Den amerikanske tv-kanal og streaming-tjeneste HBO er blevet udsat for et cyberangreb. Hackerne har stjålet flere nye afsnit af populære tv-serier og lækket dem på internettet.

Det amerikanske tv- og filmselskab HBO er blevet angrebet af hackere, der har stjålet flere nye afsnit af selskabets populære tv-serier og lækket dem på internettet.Det skriver mediet Entertainment Weekly HBO bekræfter angrebet og oplyser til Entertainment Weekly, at man undersøger sagen i samarbejde med politiet og eksterne sikkerhedsfirmaer.”HBO oplevede for nylig et cyberangreb, der betød, at ophavsretsbeskyttet information blev kompromitteret,” skriver HBO i en udtalelse.”Vi begyndte med det samme at efterforske sagen i samarbejde med ordensmagten og eksterne sikkerhedsfirmaer. Databeskyttelse er en topprioritet hos HBO, og vi tager vores ansvar for at beskytte data seriøst.”Indtil videre er afsnit af serierne Ballers og Room 104 lækket på internettet efter angrebet, og hackerne hævder også at ligge inde med kommende afsnit af den populære fantasy-serie Game of Thrones.HBO-angrebet er dog langt fra første gang, at hackere kaster sig over store produktionsselskaber.I april måned angreb en hacker streaming-tjenesten Netflix og stjal adskillige ikke-offentliggjorte afsnit af serien Orange Is The New Black, og værst er det gået ud over Sony Pictures, der i 2014 blev lagt ned af hackergruppen Guardians of Peace.Hackerne stjal og lækkede adskillige Hollywood-film og slap angiveligt også afsted med økonomiske oplysninger og kildekode fra Sony.