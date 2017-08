Langt flere unge er kommet på nettet - og de mobile bredbåndsforbindelser hitter

Verdens unge borgere kommer i stigende grad på internettet. Det er ikke mindst det mobile bredbånd, der vinder frem.

Selvom det næppe kommer som den store overraskelse for ret mange, at danske unge har et nært forhold til internettet og de tilhørende tjenester, så er det langt fra nogen selvfølge, når man ser på unge i resten af verden.Det går dog fremad med at få verdens unge på internettet, konkluderer den internationale teleorganisation ITU i en ny opgørelse Her kan man læse, at 70 procent af de 15-25 årige i verden nu er på internettet, og at det i 104 af landene er over 80 procent, der er det.I udviklingslandene er det dog kun 67 procent af de unge, der anvender nettet, mens andelen i de mere it-modne lande ligger på 97 procent.ITU har i rapporten også fokus på den markante forskel, der fortsat er i internet-udbredelsen hos mænd og kvinder.“Andelen af kvinder, der anvender internettet, er 12 procent mindre end andelen af mænd, der anvender internettet på verdensplan.”“Mens kønsforskellen er blevet mindre i de fleste regioner siden 2013, er den blevet større i Afrika. I Afrika er andelen af kvinder, der anvender internettet, 25 procent mindre end andelen af mænd, der anvender internettet.”Der er dog alt i alt sket markante fremskridt i de senere år i forhold til at få flere borgere i verden på internettet.Det skyldes i høj grad de stadig bedre mobilnetværk. ITU skriver i opgørelsen, at bredbånd i stigende grad leveres over mobile forbindelser.“Abonnementer til mobilt bredbånd er steget med over 20 procent om året i de seneste fem år og ventes at nå 4,3 milliarder globalt ved udgangen af 2017.”Til sammenligning er antallet af kablede bredbåndsabonnementer kun steget med ni procent om året i de seneste fem år.