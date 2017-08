Vi har kurs mod seks milliarder SIM-kort - men faktisk stiger antallet ikke længere så hurtigt

Snart er der være seks milliarder SIM-kort på det globale mobilmarked, men væksten er ikke så markant som tidligere.

Der blev i 2016 sendt sendt 3,9 procent flere SIM-kort ud på markedet globalt, end det var tilfældet året før.Dermed nåede det samlede antal SIM-kort på verdensplan op på 5,4 milliarder.Det skriver ABI Research i en ny analyse, hvor det også vurderes, at der i 2020 vil være 5,8 milliarder SIM-kort, så vi altså nu har kurs mod de seks milliarder.Selvom det lyder af ganske mange SIM-kort, er væksten faktisk mere moderat end tidligere, bemærker ABI Research.Det er især i lande som Kina, Indonesien og Indien, der driver den vækst, der er.Til gengæld har mange lande indført begrænsninger i forhold til forudbetalte taletidskort uden registrering, blandt andet på grund af tiltag mod kriminelle aktiviteter, og det kan ifølge ABI Research have en negativ indflydelse på væksten på markedet.Meget tyder dog på, at antallet SIM-kort og opkoblede enheder vil stige yderligere i takt med, at M2M og IoT vinder frem, tilføjer analysefirmaet.Her i Danmark har vi i de senere år kunnet registrere en vis mætning af markedet, hvad angår antallet af abonnementer.I seneste telestatistik fra Energistyrelsen fremgår det, at der i andet halvår 2016 var 6.985.000 mobilabonnementer med tale. Det er 1,3 procent færre end i andet halvår 2015, hvor antallet var 7.079.000.Læs mere om det her Ser man isoleret på antallet af taletidskort, var der i samme periode tale om et fald på 18,8 procent.Lægger man alle typer af mobilabonnementer sammen, er der nu 8.313.000 mobilabonnementer i Danmark. Det er 0,3 procent færre end i andet halvår 2015.