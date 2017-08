Magtkamp i Uber-toppen: Kontroversiel CEO planlægger comeback

Uber-stifteren Travis Kalanick forlod selskabets ledelse for mindre end to måneder siden, da flere af selskabets investorer krævede hans afgang. Nu planlægger den omstridte chef tilsyneladende et comeback med en japansk investor i ryggen.

Mindre end to måneder efter at Travis Kalanick trådte tilbage som leder for den kontroversielle kørselstjeneste Uber, planlægger den skandaleombruste CEO tilsyneladende et comeback.Uber har under Kalanicks ledelse været ramt af anklager om sexchikane og konflikt med myndigheder i flere lande, og flere af virksomhedens investorer krævede derfor CEO'ens afgang.Der er stadigvæk ikke fundet en afløser for Travis Kalanick, og ifølge The New York Times planlægger han altså at vende tilbage til Ubers ledelse.Anonyme kilder tæt på Uber fortæller til New York Times, at Travis Kalanick og hans støtter er i dialog med det japanske konglomerat Softbank om en substantiel investering i Uber, der vil styrke Kalanicks muligheder for igen at stå i spidsen for den virksomhed, han var med til at stifte i 2009.Ubers bestyrelse er groft sagt delt mellem de, der støtter Travis Kalanick og de, der ikke gør. Sidstnævnte så gerne, at Ubers nye CEO skulle være Meg Whitman, der i dag bestrider samme stilling hos Hewlett Packard Entreprise.Whitman har tidligere investeret i Uber, og hun har i de seneste uger rådgivet flere medlemmer af Uber-bestyrelsen om, hvordan de bør adressere virksomhedens problemer.Hun lignede derfor en oplagt kandidat, men uenigheden i bestyrelsen har tilsyneladende afskrækket hende, og torsdag meldte Meg Whitman således ud via Twitter, at hun ikke ønsker at stå i spidsen for Uber.Samtidig med et bestyrelsesmøde hos Uber, hvor man netop diskuterede jagten på en ny CEO.Ifølge New York Times kilder tæt på processen har Uber nu en liste med fire kandidater til CEO-posten – herunder den afgående CEO fra General Electric, Jeffrey Immelt.Uber-bestyrelsen forventer at have fundet en ny CEO i løbet af de kommende seks uger.Uber meldte i slutningen af marts ud, tjenesten lukker i Danmark i kølvandet på en politisk af tale om en ny taxalov.Virksomhedens udviklingsafdeling i Aarhus er dog stadigvæk aktiv.