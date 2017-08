Test af AMD Ryzen 3: Fabelagtig processor til de prisbevidste

AMD's nye Ryzen 3 er et glimrende alternativ til Intel for dem, der hverken har brug for eller vil bruge penge på en kraftfuld processor.

Test-setup AMD Ryzen 3 (1300X) / Ryzen 3 (1200)

MSI Tomahawk B350

Corsair Vengeance 16 GB (8x2) DDR4

Toshiba OCZ 240 GB

NvidiaGeforce GTX 1050ti

Cooler Master MaterWatt Lite 600W

Siden marts har AMD haft travlt med at udsende sine Ryzen-processorer til masserne.Først var det de kraftfulde Ryzen 7 og AM4-platformen tilbage i marts, og dernæst Ryzen 5-processorerne, og begge gange gav AMD Intel kamp til stregen.Nu fuldender AMD så treenigheden med Ryzen 3, AMD’s budget-venlige processor til computere, hvor der ikke er brug for den kraftigste indmad.Begge de to nye processorer, Ryzen 3 1200 og Ryzen 3 1300X, koster kun ganske lidt mere end Intels eksisterende Core i3-produkter, men de byder på flere kerner, en højere samlet ydeevne og muligheden for overclocking.Så lad os kigge på det og teste Ryzen 3 1200 og Ryzen 3 1300X.De to nye processorer koster 899 og 1.079 kroner for henholdsvis Ryzen 3 1200 og 1300X. De er begge quad-core processorer med fire tråde, og ud over prisen er den eneste forskel på de to, at 1300X er en smule hurtigere med en hastighed på 3.5 GHz mod 1200’s 3.1 GHz.Herunder har du et skema over både Ryzen 3 og resten af Ryzen-familien fra AMD:Ligesom de andre Ryzen-processorer bygger Ryzen 3 på 14 nm FinFET-arkitektur, benytter AM4-platformen (typen af fatning i bundkortet) og er bygget på den samme opbygning som Ryzen 5 og 7, blot med et par kerner deaktiveret, og SMT (simultan multitasking) slået fra.Ligeledes er Ryzen 5 og 7 4- eller 8-kernede og med mellem 8 og 16-tråde, imens Ryzen 3 kun har fire kerner med fire tråde.Det er dog stadig Ryzen 3’s største fordel over for Intels i3-7100 og i3-7300: Begge disse har kun to kerner at byde på, omend de kører ved en smule højere hastigheder.Desuden fungerer Ryzen 3 (og 5 og 7) glimrende med B350-bundkort, der til en fornuftig pris giver både USB 3.1, gen 2 (USB-C), seks PCIe gen.2-baner, men dog kun plads til ét grafikkort.Ryzen 3 1300X yder lige præcis, som vi forventede i benchmarks, men vi blev en smule skuffede ved spil.AMD’s processor har dobbelt antal kerner, men det betyder ikke, at Ryzen 3-processorer er dobbelt så hurtige som Intels i3.Faktisk slår Intels i3-processorer som udgangspunkt begge Ryzen 3-processorer på singlecore-ydeevne målt med CineBench og GeekBench.Hvis dine spil er meget CPU-krævende såsom Total War: Warhammer eller Ashes of the Singularity, vil Intels budget-processorer også klare sig bedre.Ryzen 3 er dog kun ganske lidt bagud.Målt på multicore-ydelse er begge Ryzen 3 hurtigere end Intels alternativer. Intel og AMD har altså hver sine styrker, alt efter dine applikationer.Eksempelvis sparker Ryzen 3 gedigent bagdel, når det handler om mediekreation, hvad angår rendering af objekter og encoding af video. Med handbrake oplevede vi markant kortere encoding-tider end med Intels i3.Uden for de CPU-krævende spil, var oplevelsen lidt hip som hap. Vi oplevede i spil som dishonored 2, at Rizen klarede sig bedre end et i3-setup, men omvendt dårligere i Rise of the Tomb Raider.Det handler formodentligt om optimering fra spilproducenternes side, hvilket også var oplevelsen ved Ryzen 5 og 7.Imens Intel flere gange tager førertrøjen, har AMD et par tricks i ærmet. Både Ryzen 3 1300X og 1200 kan overclockes lige ud af æsken (med det rigtige bundkort) modsat Intels i3’er, som bortset fra en dyrere model alle er låst fra at kunne overclockes.Samtidig er det relativt let, og vi kunne få 1300X til at ramme omkring 3,9 GHz med den medfølgende Wraith Stealth-køler, og du kan nok få mere ud af den med vandkøling. Andre anmeldere har kunne presse 4 Ghz ud af Ryzen 3 1200 med vandkøling.Dog ramte processoren af sig selv ofte 3,85 GHz via den indbyggede XFR Boost-funktion, som selv tilpasser maskinens evner til korte intense intervaller.Imens Ryzen 5 og 7 bankede Intel ud af banen med flere kerner, bedre ydeevne eller en mere fordelagtig pris, er forskellen mellem Ryzen 3 og Intels i3’er mindre.Som udgangspunkt er i3’erne bedre på single-core-opgaver og i de CPU-intensive spil, men til næsten den samme pris får du muligheden for overclocking samt to ekstra kerner.Muligheden for overclocking gør det muligt at få mere ud af processoren, men som altid med overclocking, skal det gøres med omtanke og forsigtighed. Omvendt er det en dejlig nem proces med Ryzen 3.Vi vil dog sige, at du for en smule mere vil kunne købe dig til mere ydeevne i Ryzen 5 1500X (1.325 kroner), men har du ikke råd til eller ikke har brug for mere processorkraft, er Ryzen 3-chipsene et glimrende valg.Uanset om du ender med at købe en Ryzen 3-processor eller ej, skal du glæde dig over den. AMD's tilstedeværende i det store, men billige segment vil unægetligt betyde, at Intel begynder at få fingeren ud og igen begynde at tage markedet seriøst.