Ren nedtur for it-iværksættere: Det er blevet langt sværere at skaffe startkapital

Det kan være sin sag at banke en it-virksomhed op fra bunden, og ikke mindst kan det være lidt af en udfordring at sikre den nødvendige startkapital.Meget tyder på, at det bestemt ikke er blevet lettere i de senere år, hvis man satser på at skaffe investorer i USA.Nyhedsbureauet Reuters skriver , at det siden 2015 er gået drastisk ned ad bakke med den såkaldte seed funding, der er investeringer på et tidligt stadie i startups.Antallet af transaktioner, hvor der er investeret penge i startups, er faldet med hele 40 procent over de seneste to år, viser data fra virksomheden PitchBook Inc, der leverer information om venturekapital.Også hvad angår det samlede beløb, der investeres i de spirende startups, er det gået tilbage.Ifølge Reuters drejer det sig om et fald på 24 procent, siden investeringerne toppede i sommeren 2015.Det er ikke mindst i Silicon Valley, at man kan mærke denne tilbageholdenhed fra investorernes side.Når man har en god idé til et nyt it-forretningskoncept eller it-produkt, er det nemlig helt afgørende, at man skal skaffe pengene til den første svære og meget afgørende tid.Ifølge PitchBooks data er der i andet kvartal i år blevet indgået omkring 900 aftaler om startkapital i Silicon Valley. I samme kvartal i 2016 var det 1.100 aftaler, og i 2015 var antallet helt oppe på 1.500.