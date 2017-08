Rusland forbyder VPN: Putin har underskrevet kontroversiel lov mod anonym internetbrowsing

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har skrevet under på en kontroversiel lov, der forbyder brugen af VPN-tjenester og andre anonymiseringsværktøjer.

Fra 1. november bliver det betydeligt sværere at bruge internettet anonymt i Rusland.Præsident Vladimir Putin har nemlig underskrevet en ny lov , der gør det ulovligt at bruge software og tjenester, der gør det muligt at få adgang til hjemmesider, der er bandlyst af russiske myndigheder.Dermed bliver al brug af VPN-tjenester og det omtalte Tor-netværk kriminaliseret.Flere NGO'er – heriblandt Amnesty International – har kritiseret lovgivningen for at være et slag mod de russiske borgeres frie brug af internettet.”De russiske myndigheder bliver mindre og mindre tolerante overfor afvigende holdninger, og derfor er teknologier, der hjælper internetbrugere med at omgå censur, altafgørende for online ytringsfrihed,” siger Denis Krivosheev, der er vicedirektør for Amnesty International i Europa og Centralasien, til CNN De russiske myndigheder afviser, at lovgivningen har noget med censur at gøre – den standser bare facilitering af adgang til digitalt indhold, der er forbudt i forvejen, lyder argumentet.Med lovgivningen bliver russiske internetudbydere også pålagt at blokere for adgangen til hjemmesider, der stiller for eksempel VPN-software til rådighed.Rusland og Putin er ikke de eneste, der slår ned på anonymiseringssoftware.I januar måned meldte de kinesiske styre ud, at man ville ”rydde op” i landets internetforbindelser – en formulering der dækker over, at man vil standse kinesernes flittige brug af VPN.Kina har blokeret for mere end hver tiende af verdens 1000 mest populære websteder, og den blokade vil styret gerne have, at kineserne overholder.De kinesiske myndigheder har blandt andet fået Apple til at fjerne alle VPN-applikationer fra den kinesiske udgave af sin App Store, hvilket har udløst en del kritik.