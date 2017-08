Ny smart funktion i Word - snart læser softwaren automatisk teksten højt for dig

Microsoft er på trapperne med ny smart funktion i Word, der gør det muligt at få teksten læst op.

Sådan ser det ud, når Word læser op for brugeren.

Selvom Word fra Microsoft efterhånden har 35 år på bagen, er der stadig plads til forbedringer.Med en ny bølge af opdateringer til Office 365-brugerne kommer også en af de mere interessante nye funktioner til Word - at softwaren kan læse teksten højt for brugeren.Det er funktionen 'Read Aloud', som i nogen tid har været forbeholdt Windows Insiders, der nu snart bliver bredt tilgængelig.Det meddeler Microsoft i et blogindlæg “Denne nye opdatering betyder, at dit dokument kan blive læst op for dig, mens teksten samtidig markeres - direkte i dit workflow.”“Det gør det lettere at finde og rette fejl, mens du skriver, og det forbedrer læse- og redigerings-præcisionen for alle, særligt brugere med indlæringsvanskeligheder som ordblindhed,“ skriver Microsoft.Read Aloud findes til Word på Windows-computere for Office Insidere i øjeblikket, men bliver tilgængelig for alle brugere senere i år, lyder det fra selskabet.Desværre ser det ud fra Microsofts support-side ud til, at der i første omgang ikke vil være mulighed for at få teksten læst på på dansk.De understøttede sprog tæller blandt andre Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk og Kinesisk.