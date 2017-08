Morgen-briefing: Dansk it-startup vil bekæmpe fusk i bankerne med kunstig intelligens / Apple stormer frem med kæmpe vækst i omsætningen / Facebook er på vej med videochat-hardware til din stue

Dansk it-startup vil bekæmpe fusk i bankerne med kunstig intelligens. Apple stormer frem med kæmpe vækst i omsætningen. Facebook er på vej med videochat-hardware til din stue

Annonce:



Annonce:

Godmorgen. Her er overblikket over de hurtige it-nyheder denne onsdag fra Computerworld.Calcabis er navnet på et nyt dansk it-firma, som har udviklet et produkt, der har potentiale til at bekæmpe fusk og pengehvidvask i bankerne med kunstig intelligens, skriver Børsen.Firmaet er startet af Kasper Rost, og Robert Nielsen har udviklet softwaren.Kasper Rost har tidligere haft job hos Delta Projects og Language Wire, og han har selv investeret en halv million kroner i firmaet, som foreløbig ikke er i stand til at udbetale løn til stifteren. Firmaet er dog i dialog med en dansk bank.Ifølge Børsen bygger Calcabis software på en ti år gammel platform, som blandt andet bliver brugt af et stort amerikansk medicinalfirma. Netop medicinalindustrien samt landbrug og uddannelsessektoren er de næste markedsmål for Calcabis, når systemet til banksektoren er på plads.Apples regnskab for tredje kvartal er hyggelig læsning for aktionærerne. Omsætningen voksede med 7,2 procent, og det er ikke set bedre de seneste syv kvartaler, skriver Wall Street Journal ifølge Ritzau.Selv om en ny iPhone ventes lanceret i september, er salget af iPhones vokset til 41,03 millioner enheder mod 40,4 millioner i samme kvartal sidste år.Overskuddet i tredje kvartal blev 8,72 milliarder dollars.Salget af iPads vokser også og bidrager med en indtjening på 4,9 milliarder dollars, og det var mere end forventet af analytikerne.Ifølge Techcrunch er salget af iWatch vokset med ikke mindre end 50 procent siden sidste år. Oplysningen stammer fra Apple-topchefen Tim Cooke.Også salget af de nye trådløse hovedtelefoner kaldet AirPod er vokset. Til gengæld ser det ud til at gå knap så godt for Apple TV, Beats electronics og iPods, skriver Techcrunch.Det kinesiske marked skuffer. Indtjeningen herfra faldt med 10 procent i forhold til sidste år. I alt stammer 61 procent af Apples indtjening fra markeder uden for USA, skriver Ritzau.Facebook går helt nye veje og er i færd med at udvikle en videochat-enhed til hjemmet, som angiveligt vil blive lanceret til foråret, skriver Bloomberg.Enheden får en berøringsfølsom skærm på størrelse med den, der sidder i en typisk laptop, skriver Bloomberg - angiveligt i omegnen af 13-15 tommer.Den nye chat-enhed er foreløbig på prototype-plan, men ifølge Bloomberg bliver den lige nu testet af almindelige brugere i deres hjem.Facebook er også på vej med en intelligent højttaler i stil med Amazon Echo og Google Home. Desuden har Facebook hyret tidligere Apple-ansatte til at udvikle en kunstig, talende assistent i stil med Siri, som skal fungere i både højttaler og chat-enhed.Videochat-enheden er beregnet til at have stående i stuen, og den vil - ud over skærmen - indeholde kamera, mikrofoner og højttalere. I følge Bloomberg har Facebook besluttet selv at udvikle styresystemet efter at have overvejet en version af Android.