På job i ferien i KMD's fremtidsafdeling: "Det er her, at vi finder ud af, om alle buzzordene kan bruges til noget fornuftigt"

I KMD’s Office of Technology sidder man kun to medarbejdere tilbage i sommerferien. Men det er her, hvor der forskes i de kommende store teknologier, inden det sendes ud til KMD's kunder og brugere.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Lars Nørgaard, Enterprisearkitekt, KMD. Foto: Morten Sahl Madsen

På det aflange kontor ved sydindgangen ved KMD i Ballerup sidder der kun to ansatte tilbage i uge 30. Det er ellers et kontor fyldt med fremadrettede tanker og planer.Kontoret er hjem for KMD’s 'Office of Technology', og det er her, hvor KMD researcher i nye teknologier og områder, før det - måske - føres ud i resten af koncernen og ud til KMD’s kunder, hvad end det er intelligente systemer, augmented reality eller automatisering.En af de to tilbageværende ansatte er Lars Nørgaard. Han er enterprise arkitekt, og der er stille på afdelingen. Ikke kun fordi, at hans kollegaer på kontoret nyder sommersolen i syden, men fordi der generelt er feriestemning hos KMD.“En stor del af mit arbejde bygger på kommunikation med forretningen rundt omkring på de mange forskellige afdelinger, og når de er på ferie, er mit daglige arbejde begrænset,” siger Lars Nørgaard.Hans job lyder som en drøm for de iderige: At tage et af tidens største buzzwords inden for teknologiens verden, gennemresearche emnet, udtænke potentielle forretningsmuligheder, tale med afdelinger og finde ud af, hvordan det skal sælges til kunderne.Så snart produktet skal implementeres, går Lars Nørgaard tilbage og vælger en ny teknologi, og så starter processen forfra.“Jeg er både researcher, enterprise-arkitekt, incubator og på sin vis også sælger, så jeg er hele turen rundt omkring teknologien. Vi kigger på alle de hotte teknologier, nogle som måske ikke længere er helt nye såsom IoT eller big data, men som stadig ikke er implementeret i mange virksomheder og offentlige institutioner,” siger Lars Nørgaard.I øjeblikket sidder Lars med Robotic Process Automation (RPA), der er automatiseret, intelligent software, som blandt andet kan bruges til automatiseret indkodning af data til ERP eller CRM-systemer.Et brugsscenarie er eksempelvis, hvis en sagsbehandler ikke behøver indtaste alverdens data fra mails ind i sagsbehandlingsprogrammet, så der i stedet kan bruges mere tid på rådgive borgerne.“Jeg har brugt det seneste år på at læse op på al forskning og viden om netop RPA, og målet efter ferien her er at have en mening om emnet: Hvad kan vi bruge det til og hvor,” siger Lars Nørgaard.Efter Robotic Process Automation kigger Lars Nørgaard på et andet hot emne.“Mit næste emne bliver augmented reality, men jeg tror dog, at der går nogle år endnu, før teknologien er moden. Vi mangler stadig hardwaren, før at AR for alvor kan slå igennem,” siger Lars Nørgaard.