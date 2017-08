Privacy-organisation kritiserer Google for at overvåge forbrugeres køb i fysiske butikker

Google lancerede i maj måned en ny funktion i adwords, der skal give annoncører overblik over, om deres reklamer rent faktisk fører til køb i fysiske butikker. Men tjenesten rejser bekymringer for forbrugernes privatliv.

Det kan være svært at vurdere, om annoncer på internettet er en god investering.Man kan måle, hvor mange der ser annoncen, men det er langt fra alle, der følger linket og køber produktet. Omvendt kan forbrugeren finde på at købe produktet senere i en fysisk butik, men hvordan skal annoncøren vide det?Den viden vil Google nu levere (læs: sælge), og i maj måned lancerede it-giganten tjenesten ”store sales measurement”.Tjenesten går kort sagt ud på, at Google kobler browser-historik sammen med lokationsdata og købsinformationer for at kunne fortælle sine annoncører, om deres digitale reklamer giver afkast i den fysiske verden.Men ifølge organisationen The Electronic Privacy Information Center (EPIC) er det yderst uklart, hvordan Google sørger for, at enkelte forbrugere ikke kan genkendes i de data, der leveres til annoncørerne.Derfor har organisationen indberettet Google til den amerikanske handelsmyndighed Federal Trade Commission (FTC).Google hævder, at man ikke ved, hvem brugerne er, fordi de bliver anonymiseret. Den proces vil vi gerne have FTC til at kigge nærmere på,” siger EPIC-chef Marc Rotenberg til NPR Google har ikke direkte adgang til transaktioner fra de fysiske butikker, men via partnerskaber med tredjepartsvirksomheder hævder Google at kunne se 70 procent af alle transaktioner med betalingskort i USA.Derudover kan interesserede butikker selv sammenkøre transaktioner med Google, men en af Marc Rotenbergs store bekymringer er, at det er uklart, hvilke tredjepartsvirksomhederGoogle får data fra, og hvordan data anonymiseres.”Uden de detaljer er der god grund til at være skeptisk over for virksomhedens påstande om privacy,” siger han og kritiserer, at forburgeren skal igennem en uigennemskuelig "opt-out-proces", hvis man ikke vil bidrage med sine data.Ifølge Google er tjenesten lige nu kun tilgængelig i beta-form for udvalgte annoncører i USA.