Afstemning: Vil du helst bruge MobilePay, Apple Pay, det mobile Dankort eller noget helt fjerde?

Danskerne får nu endnu en mulighed for at betale med mobilen og overføre penge, når Apple Pay snart kommer til Danmark. Men vælger du Apples løsning, Mobile Pay, det mobile Dankort eller noget helt fjerde?

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet CIO-uddannelse sætter dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Dankort på mobilen.

MobilePay i en butik.

Så skete det. Efter flere års tøven er Apple nu klar til at lancere Apple Pay i Danmark.Det kom frem i forbindelse med en telefonkonference i anledning af Apples kvartalsregnskab, som Computerworld skrev tidligere onsdag:"Vi lancerede Apple Pay i Italien i maj, og De Forenede Arabiske Emirater, Danmark, Finland og Sverige er planlagt til at komme i luften før udgangen af dette kalenderår," udtalte Apple i konferencekaldet.Selvom Apple er den største spiller inden for mobilbetalinger på globalt plan, skal it-giganten dog ikke regne med uden videre at få de mange danske iPhone-brugere til at anvende Apple Pay.De fleste af dem vil nemlig i forvejen have MobilePay og/eller det mobile Dankort installeret på telefonen, og med Apples relativt sene lancering af sin betalingsløsning her i landet, har ikke mindst MobilePay allerede et solidt forspring, hvad angår antallet af brugere.Det er dog ikke den eneste udfordring, Apple står med, når Apple Pay lanceres senere i år i Danmark.Apple vil skulle etablere partnerskaber med blandt andet banker, detailkæder og Nets. Det er et spil, hvor der er mange interesser på spil, og hvor resultatet derfor heller ikke er givet på forhånd.Apple har dog et godt udgangspunkt med de mange iPhones, der er ude hos de danske forbrugere, og Apples store styrke er også, at Apple Pay er en global løsning i modsætning til MobilePay og det mobile Dankort.Der findes dog også andre løsninger end de nævnte - eksempelvis Android Pay og Samsung Pay, der på sigt også kan komme til Danmark.Og ja, så er der jo som bekendt også den moderne udgave af betalingskortet, der understøtter kontaktløs betaling, samt de mange netbank-apps, der gør det nemt at overføre penge på farten.Spørgsmålet er derfor også, hvilke løsninger der kommer til at være mest populære hos danskerne i de kommende år?En afstemning blandt Computerworlds mange læsere kan give en indikation på, hvilken vej vinden blæser.Afgiv meget gerne din stemme herunder, og uddyb eventuelt med en kommentar i debatten under artiklen.