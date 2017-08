Morgen-briefing: Danske Bank: OK ikke at være super digital / Regeringen pønser på at give forsvarets hackerenhed større beføjelser / DK Hostmaster tager nyt våben i brug i krigen mod danske fuphjemmesider

Danske Bank: OK ikke at være super digital. Regeringen pønser på at give forsvarets hackerenhed større beføjelser. DK Hostmaster tager nyt våben i brug i krigen mod danske fuphjemmesider

Godmorgen. Så nåede vi torsdag, og her er Computerworlds hurtige overblik over morgenens it-nyheder.Syv ud af ti kunder i Danske Bank bruger bankens digitale værktøjer som netbank. Nu vil banken gerne have de sidste 30 procent af kunderne med over, og den opgave skal de ansatte i filialerne løse, skriver Børsen.Kunderne skal dog ikke presses til at blive digitale.“Skiftet skal foregå på en rolig måde. Vi skal ikke presse så meget. Det skal være OK ikke at være super digital,” siger Jesper Nielsen, direktør for Personal Banking i Danske Bank, til Børsen.Han mener, man bør erkende, at det kan blive et langvarigt projekt og siger til Børsen, at overgangen til at bruge de digitale værktøjer i højere grad skal være kundens valg end bankens.Regeringen pønser på at ændre lovgivningen, så den give Center for Cybersikkerhed udvidede beføjelser i kampen mod cyberspionage og cyberkriminalitet, skriver Berlingske ifølge Ritzau.Det fremgår af en ny evaluering af enheden under Forsvarets Efterretningstjeneste, som sidst i juni blev sendt til Folketinget.I rapporten står der, at loven på flere områder hindrer Center for Cybersikkerhed i at yde en optimal indsats, og at forsvarsministeriet derfor vil overveje, om der er behov for lovændringer.Sikkerhedsekspert Peter Kruse fra CSIS har læst rapporten og siger til Berlingske, at det kan ende med noget, der ligner totalitær overvågning. Center for Cybersikkerhed vil i følge forslaget blandt andet få adgang til danskernes private data, heriblandt sundhedsdata, og enheden vil få mulighed for selv at hente dem.Senest fra nytår bliver det sværere at oprette danske hjemmesider med det ene formål at snyde danske forbrugere, skriver DR.DK Hostmaster strammer domænereglerne, så det kræver betydelig mere identifikation af en person, der vil oprette et danske domæne.Som det er nu, skal man blot opgive navn og en mailadresse, men fra nytår vil DK Hostmaster se konkrete beviser for identiteten af personen bag et site. For eksempel kopi af pas eller id-kort.DK Hostmaster vil også gennemgå de eksisterende udenlandsk ejede danske domæner, og nogle af ejerne vil blive mødt med et nyt krav om identifikation.Stramningen af domænereglerne rammer også danskere, der vil oprette et dk-domæne. Fremover kræver det identifikation via NemID, skriver DR.I følge DR er der omkring 1,3 millioner danske domæner, og hvert tiende er udenlandsk ejet. Bagmandspolitiet har foreløbig beslaglagt 800 svindel-hjemmesider i 2017, og langt størstedelen er udenlandske svindel-sites.