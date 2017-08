ITU-lektor hackede amerikansk valgmaskine på få minutter

Maskinen WinVote 2000 er blevet brugt til at registrere stemmer ved en række amerikanske valg. Dansk ITU-lektor hackede den på få minutter.

Carsten Schürmann, lektor, ITU.

Det tog ikke Carsten Schürmann mere end et par minutter at hacke en amerikansk valgmaskine, der er blevet brugt til tre præsidentvalg mellem 2003 og 2015.Scürmann er lektor ved it-universitetet i København og leder forskningsprojektet DemTech, der undersøger mulighederne for at hacke valg.”Jeg har sådan en maskine stående på mit kontor, fordi vi har kigget på sikkerheden på den før. Jeg kendte sårbarhederne og vidste, at den var usikker,” siger han til Finans Maskinen, WinVote 2000, blev taget ud af drift i 2015, fordi den simpelthen var for dårligt sikret. Den kører en version af Windows XP, der ikke er blevet opdateret siden kort efter lanceringen i 2003, og adgangskoden til den indbyggede wifi-forbindelse, der ikke kan slukkes (!) er abcd.”Det er den mest usikre maskine, vi har set, så det er fint, at den ikke længere er i brug. Men den blev brugt til tre præsidentvalg og alle de andre valg i den periode. Vi ved ikke, om de blev hacket, mens de blev brugt. Og det var noget, man kunne gøre trådløst, altså ved at sidde i en bil uden for valgstedet med sin laptop og ændre resultaterne,” siger Carsten Schürmann, der uden problemer kunne ændre stemmefordelingen i WinVote 2000.Selvom WinVote 2000 er fortid i amerikansk demokrati, forsøger hackere dog stadig at angribe den digitale valghandling.En lækket NSA-rapport afslørede i juni måned, at den russiske militær-efterretningstjeneste Russian General Staff Main Intelligence Directorate (GRU) udførte hackerangreb mod en amerikansk software-leverandør op til præsidentvalget i 2016.GRU udførte målrettede phishing-angreb på mere end 100 amerikanske valgtilforordnede, men det er uklart, hvor meget succes, efterretningstjenesten havde med angrebene.