To gyldne it-markeder er klar til vildt vækst-ræs: Nu kommer det store boom

Markedet for augmented og virtual reality vil vokse voldsomt i de kommende år. Det er nu, det vilde vækst-ræs begynder.

En omsætningsvækst på 100 procent eller mere om året over de kommende fire år.Så markant vurderes markedet for augmented og virtual reality at vokse af analysefirmaet IDC i en ny rapport.Hvor der her i 2017 vil blive investeret omkring 11,4 milliarder dollars i AR/VR-produkter, så forventer IDC, at det tal vil være steget til omkring 215 milliarder dollars i 2021.Det er omkring 1.350 milliarder gode danske kroner, og det beløb kommer kun i spil takket være en årlig vækst på hele 113,2 procent i de kommende år.Det er USA, der i dag er det største marked for AR/VR efterfulgt af Asien og Vesteuropa.I Vesteuropa forventer IDC, at den årlige vækst fra 2016 til 2021 vil være på hele 121,2 procent.Hvor det i første omgang i høj grad er forbrugerrettede løsninger, der hitter, så er det de erhvervsrettede løsninger, der er de største forventninger til på sigt.“Forbruger, retail og produktion vil være de tidlige ledere i AR- og VR-investeringer og udbredelse. Men vi kan se i regionerne, at andre segmenter som det offentlige, transport og uddannelse vil udnytte de muligheder for transformation, der er i disse teknologier," lyder det fra IDC.“Med brugsscenarier, der omhandler både AR- og VR-miljøer, ser vi en signifikant mulighed for virksomheder for at gentænke, hvordan brugere interagerer med forretningsprocesser og dagligdagens opgaver.”IDC fremhæver i figuren herunder nogle af de områder, hvor AR og VR ventes at vinde mest frem i de kommende år: