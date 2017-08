Google vil tjene billioner på at lagre strøm i salt og frostvæske

Alphabets eksperimentelle afdeling er i gang med at udvikle et nyt lager, der kan opbevare strøm fra vedvarende energikilder i form af kulde og varme.

Alphabet vil bruge salt og frostvæske som lagringsmedier til strøm fra vedvarende energi. Dermed skal strømmen kunne trækkes ind i el-nettet, når der er brug for den.

Googles moderselskab, Alphabet, vil trække mere vedvarende energi ind i el-systemet ved hjælp af salt og frostvæske.Alpbabets eksperimentelle afdeling X har lanceret et projekt under navnet Malta, og formålet er gemme den overskydende strøm fra for eksempel vindmøller, når der ikke er brug for den.”Noget forsimplet kan man tænke på det som et køleskab og en turbine,” siger produktansvarlig Julian Green til Bloomberg Manglende muligheder for at lagre vedvarende energi betyder et enormt strømspild, da energien fra for eksempel vindmøller ikke altid produceres samtidig med, at der er brug for den.Alene i staten Californien afskrev man i første halvdel af 2017 300.000 kilowattimer, fordi man ikke kunne lagre dem. Samtidig tvinges el-selskaber til at bruge strøm fra mere forurenende energikilder, når den grønne strøm ikke produceres på det rigtige tidspunkt.Ideen med det nye lager er, at overskudsstrømmen skal bruges til at drive en pumpe. Pumpen producerer kulde og varme, der henholdsvis opvarmer saltet og nedkøler frostvæsken – og når behovet igen opstår, ledes varme kulde sammen for at skabe en luftstrøm, der kan drive endnu en turbine for at skabe elektricitet.Alphabets afdeling X og de såkaldte ”moonshot factory” står bag vovede investeringer som blandt andet Google Glass, Loon, og de selkørende biler, der nu er en stor del af Google.Og selvom de mildest talt har haft varierende grader af succes, så mener afdelingschef Obi Felten, at det kan blive yderst lukrativt for Alphabet, hvis man knækker koden lagring af vedvarende energi.”Hvis Moonshot Factory opgiver et stort, vigtigt problem som klimaforandringer, så bliver det måske aldrig løst. Men hvis vi løser det, er der til gengæld billioner og atter billioner at hente på markedet,” siger hun.Alphabet leder nu efter samarbejdspartnere til at bygge et prototype-lager på kommerciel skala.