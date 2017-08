Gigantisk batterifabrik skal bygges i Tyskland … eller et naboland

Endnu ny kæmpemæssig litihium-ion-batterifabrik på størrelse med Teslas i Nevada er på vej til Europa. Der er fem mulige lokationer i Tyskland eller et naboland.

Annonce:



Annonce:

Tyskland … eller et naboland … bliver hjemsted for en gigantisk lithium-ion-batterifabrik i samme størrelse som Teslas såkaldte gigafactory i Nevada.Ifølge Bloomberg er det konsortiet Terra E Holding GmbH, som står bag planerne. Det består af 17 tyske virksomheder, og chefen for foretagendet kommer fra ThyssenKrupp AG. Projektet har fået støtte fra den tyske regering, og byggeriet skal begynde i fjerde kvartal 2019 og være fuldt udbygget i 2028.Ifølge Bloomberg vil konsortiet i næste måned vælge en af fem mulige lokationer i Tyskland eller et naboland, hvor den enorme virksomhed skal bygges.Teslas Gigafactory i Nevada er bygget på en grund på 1.000 acres svarende til lidt over 400 hektar.Den grund i Aabenraa, som Apple skal bygge sit nyeste danske datacenter på, er på 200 hektar. Som bekendt var Danmarks grønne profil og stabile infrastruktur afgørende for Apples valg af Danmark som lokation for i alt to kæmpemæssige datacentre, og måske spiller det også en rolle for det tyske konsortium.I hvert fald ses den planlagte batterifabrik som et tegn på, at den vigtige tyske økonomi er i færd med at forberede sig på en ny grøn virkelighed, hvor batterier kan bidrage til at stabilisere energiproduktion fra vind og sol. Desuden er den tyske bilindustri i færd med en omstilling til elbiler, som kræver mange batterier, skriver Bloomberg.Teslas Gigafactory i Nevada ligger godt 300 hundrede kilometer fra en virksomhed, der udvinder lithium.Ifølge minevirksomheden European Lithium, der planlægger at udvinde lithium fra en mine i Østrig, har Europa lige nu ingen lithium-produktion. Europa er verdens næststørste importør af lithium med 21 procent af den samlede verdensproduktion. European Lithium har produceret denne oversigt over eksisterende batterifabrikker og de hidtil kendte planer om bygning nye af lithium-ion-batterifabrikker i Europa.Planerne om en fabrik i Sverige kaldet Northvolt har Computerworld tidligere skrevet om. Den historie kan du læse her: